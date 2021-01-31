نقل النواب تطالب بفض اشتباك قانون الملاحة الداخلية لتيسير نقل البضائع

جدة - نرمين السيد - عبر وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، عن رغبته بضرورة فض الاشتباك بقانون الملاحة الداخلية، لتعظيم الاستفادة من النقل النهرى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك قطاع عريض فى مصر لايعرف النقل النهرى فى مصر، لافتا إلى أن فض الاشتباك فى قانون الملاحة الداخلية، سيؤدى إلى قيام النقل النهرى، بدوره فى نقل البضائع .





قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير النقل المهندس كامل الوزير بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين، يطمح فى أن يمتد التطوير فى قطاع النقل البحرى بشكل أكبر يمكن ليكون مصدر للدخل القومى للبلاد، مشيرا إلى ضرةرة الإتجاه إلى موانئ البحر الأحمر لتسهيل نقل البضائع لمنطقة الصعيد وغيرها.

وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن ما شهده قطاع النقل فى مصر خلال الفترة الأخيرة، يعد إنجازا بمعنى الكلمة، ويكفى ارتفاع تصنيف مصر دوليا 90 مركزا فى مؤشر جودة الطرق.

وأضاف: أيضا ما حدث فى السكة الحديد يعد إنجازا، بعدما غاب عنها التطوير منذ عام 1940، مشيرا إلى أن ذلك المرفق يخدم أكثر من 100 مليون حاليا بعدما كان يخدم فى الماضى 12 مليونا فقط، وقت إنشاءه.

وأشاد قرقر، بإجراءات التطوير التى تتم فى قطاع النقل، موضحا أنه فى ظل القيادة السياسية لا ننظر إليه كتطوير فى النقل بقدر النظر إليه فى ضوء التنمية المستدامة التى تعد أساس العمل التنموى.

وقال قرقر إن شهادتى مجروحة فى المهندس كامل الوزير، ومن فضل ربنا علينا أنه يترأس ذلك المرفق المهم فى مصر فالكل يعلم مجهوداته يوميا ، داعيا كل القطاعات والمسئولين أن تحذو حذوه .