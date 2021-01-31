رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: عزلة سيناء انتهت بمشروعات واستثمارات كبيرة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن عزلة سيناء انتهت، عادت لنا بمشروعات واستثمارات مصرية وبسواعد الرجال المصريين.

وأضاف جبر، في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» التي تعقد بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: "هذه الفترة بها أزمات أبرزها كورونا التي ألقت بظلالها في سيناء، خصوصا جنوب سيناء لكن نتيجة الظروف العالمية تحدث تراجع السياحة بمعدلات كبيرة".

وأشار إلى أنه ستكون هناك ندوة عن السياحة في سيناء في مدينة شرم الشيخ "وسنرى على الطبيعة ماذا يجري في سيناء، فسيناء قطعة من قلوبنا"، بحسب تعبيره.

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ندوة بعنوان «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتناقش الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة، خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.

ويحضر الندوة عدد من مراسلي الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد من الإعلاميين والصحفيين المصريين.