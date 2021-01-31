كلمة وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافق...

معالي المستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب الموقر .

السادة وكيلى المجلس المحترمين .

السيدات والسادة رؤساء اللجان المتخصصة .

السيدات والسادة النواب .

يسعدنى ويشرفنى فى البداية أن أتوجه بالتهنئة لمعالى السيد المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس والسادة وكيلى المجلس والسادة رؤساء اللجان النوعية المتخصصة والسادة الأعضاء على نيلكم ثقة شعب مصر العظيم ، كما يسعدنى أن أتوجه بالتهنئة على ثقة السادة النواب فى سيادتكم واختياركم رئيساً لهذا المجلس الموقر والذى يضم خبرات وكوادر متميزة تشمل كافة فئات المجتمع .

وإستمراراً للتعاون الوثيق مع مجلسكم الموقر ، فقد قمت بتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للتشرف بلقاء السادة النواب بمقر الوزارة لتبادل وجهات النظر معهم حول الكثير من الأمور والقضايا المرتبطة بقطاع النقل وبحث الطلبات التي يتقدمون بها بهدف زيادة حجم الإنجاز فى هذا القطاع الحيوى وفى إطار خطة وزارة النقل للنهوض بقطاعات النقل المختلفة فى إطار الموازانات المخططة والمحددة لها ولتنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى لتطوير خدمات النقل المختلفة والإرتقاء بها لصالح المواطن المصرى وخاصةً محدودى الدخل .

كما سيكون هناك تعاون وتشاور مستمر مع السادة رئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لبحث الموضوعات والقضايا والتشريعات الخاصة بقطاعات النقل المختلفة وبما يتواكب مع تطلعات السادة النواب واسمحوا لي أن ألقي علي حضراتكم بيان وزارة النقل واستعراض ما تم انجازه من خطتها والجاري استكماله منها حتى الإنتهاء من كافة ما وعدنا السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بإنجازه

منذ تشريفنا وتكليفنا بحمل أمانة وزارة النقل فى الحادي عشر من شهر مارس عام 2019 .

منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف فى كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري فى تقرير التنافسية الدولية .

تولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية) .

إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبري في المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار

و أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة علي النحو الآتي :

توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية وكذلك تطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ورفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة .وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-) ، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة والتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتي 2024

تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1522مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1273 مشروع بإجمالى تكلفة 355.6 مليار جنيه وجارى إستكمال تنفيذ عدد 760 مشروع بإجمالى تكلفة 495 مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 140 مشروع بإجمالى تكلفة 671,4 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 .

إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل ( 2014-2024 ) تشمل :-

464 مليار جنيه طرق وكباري

220 مليار جنيه سكة حديد

757 مليار جنيه مترو الانفاق والجر الكهربائي

63 مليار جنيه النقل البحري

15 مليار جنيه الموانيء الجافة والمناطق اللوجيستية

3 ميارات جنيه النقل النهري

أولاً : مشروعات الطرق والكبارى

خطة تطوير الطرق والكباري

تم وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكباري علي مستوي الجمهورية مبنية علي الأهداف التالية :

الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة ( الزراعية - الصناعية – السياحية- ...) وإنشاء محاور عرضية جديدة علي النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي والعمل علي الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة من خلال خفض أزمنة الرحلات علي مستوي الشبكة وبما له من مردود ايجابي فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئي وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة وأيضاً إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية علي شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل ( رصف خرساني ) لتقليل الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار أعمال التطوير علي شبكة الطرق السريعة والرئيسية

شهد قطاع الطرق والكباري تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019.

تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى عدد (1769) مشروع وبإجمالى تكلفة (464) مليار جنيه حتى عام 2024 و تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (1052) مشروع بإجمالى تكلفة (254,3) مليار جنيه وجارى تنفيذعدد (642) مشروع بإجمالى تكلفة (114) مليار جنيه ، ومخطط بدء تنفيذ عدد ( 75 ) مشروع بتكلفة (95,7) مليار جنيه حتى 2024 كالتالي ( المشروع القومي للطرق 7000 كم / بتكلفة 175مليار جنيه ومحاور النيل22 محور / بتكلفة 34 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9000 كم / بتكلفة 107,7مليار جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / بتكلفة140مليار جنيه والطرق المحلية داخل المحافظات7,3 مليار جنيه

المشروع القومى للطرق

تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بعدد (75) مشروع بأطوال (7000) كم وبتكلفة (175) مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ (50) مشروع بأطوال (4800) كم وبتكلفة (120) مليار جنيه، و من أهمها تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه وتطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه و إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه وإنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه وأيضاً إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه وتطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه .وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلي الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه

جارى العمل حالياً فى عدد (12) مشروع بإجمالى أطوال (1400) كم وبإجمالى تكلفة (37) مليار جنيه ومن أهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم والمسافة من ادفو حتى أسوان بطول 88 كم بتكلفة اجمالية 8 مليار جنيه وتطوير وإزدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1,738 مليار جنيه وازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه وتطوير وإزدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه وانشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليار جنيه وتطوير طريق السويس / الإسماعيلية ( المعاهدة ) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه وتطوير طريق المنصورة / جمصة ( رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة 1 مليار جنيه .

كما أوضح الوزير أنه من المخطط تنفيذ أعمال تطوير باقى قطاعات طريق الصعيد الصحراوى الغربى بإجمالى أطوال (800) كم بتكلفة (18) مليار جنيه وامتداده إلي أرقين كجزء رئيسى من الطريق الدولى القاهرة / كيب تاون ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30,5 ألف كيلومتر بعد أن كانت 23,5 ألف كيلومتر قبل يونيو 2014

محاور النيل

تم التخطيط لتنفيذ مشروعات محاور النيل بعدد (22) محور كوبرى على النيل بإجمالى تكلفة (34) مليار جنيه تضيف لشبكة الطرق ما يقرب من 342 كم جديدة وقد تم تنفيذ عدد (11) محور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر « محور روض الفرج » – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة ) بتكلفة 14 مليار جنيه وأفاد أنه جارى العمل فى تنفيذ عدد (7) محاور ( حلوان – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج –- عمروس ) بتكلفة 13 مليار جنيه ومن المخطط تنفيذ عدد (4) محاور جديدة على النيل (شمال الأقصر – منفلوط - شبراخيت – سمنود) بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه بالإضافة إلى إستكمال المرحلة النهائية من محاور ( طما – جرجا )

ليصل إجمالى محاور وكبارى النيل الى 60 محور / كوبرى بدلاً من 38 محور / كوبرى على النيل قبل يونيو 2014 .

الكبارى العلوية والأنفاق

تم التخطيط لإنشاء حوالى (1000) كوبرى ونفق فوق مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بإجمالى تكلفة (140) مليار جنيه

تم تنفيذ (756) كوبرى ونفق بإجمالى تكلفة (105) مليار جنيه ،تم الإنتهاء من 156 كوبرى / ونفق خلال عام 2020 من أهمها ( كوبرى دكرنس – كوبرى المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كوبرى قلما على طريق الإسكندرية الزراعي - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق العصار - عدد 14 كوبرى على محور المحمودية )

جارى تنفيذ ما يقرب من (211) كوبرى ونفق بإجمالى تكلفة (30) مليار جنيه ومن أهمها ( عدد 15 كوبرى أعلي مزلقانات السكة الحديدية - عدد 10 كبارى علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى - كوبرى أعلى مفيض توشكى - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي ( كم 21 ) - توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية )

ومن المخطط تنفيذ عدد (18) كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعدد 15 كوبرى أعلي الرياح البحيرى بتكلفة اجمالية 5 مليار جنيه .

شبكة الطرق الرئيسية

تم التخطيط لتنفيذ عدد (340) مشروع لتطوير ورفع كفاءة طرق وإنشاء طرق جديدة بأطوال 9000 كم بإجمالى تكلفة (107,7) مليار جنيه من إجمالى 9600 كم تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة .

تم تنفيذ عدد (190) مشروع بإجمالى أطوال (5000) كم وبإجمالى تكلفة (15) مليار جنيه وآخرها :

تطوير وإزدواج طريق المنصورة / مدخل كوبرى طلخا بطول 10 كم وتكلفة 90 مليون جنيه وتطوير طريق الكافوري / برج العرب / سيدي كرير بطول 28,5كم وتكلفة 705مليون جنيه ورصف طريق سعال / كاترين بطول 65 كم وتكلفة 315 مليون جنيه ورصف طريق دهب / نويبع ( المرحلتين 2،1 ) بطول 50 كم بتكلفة 100 مليون جنيه

جارى العمل فى تنفيذ عدد (125) مشروع بأطوال (2500) كم وبتكلفة (27) مليار جنيه ومن أهمها (تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بتكلفة 8 مليار جنيه وانشاء طريق شرق الرياح التوفيقي ( المرحلة الأولي من بنها حتي ميت غمر ) بطول 30 كم وتكلفة 4,3 مليار جنيه وتطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتي كوبرى شربين بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه وإنشاء طريق الزقازيق / السنبلاوين الجديد بطول 37 كم بتكلفة 800 مليون جنيه وتطوير وازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق ( المرحلة الأولي ) بطول 10 كم وتكلفة 1 مليار جنيه وتطوير ورفع كفاءة طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول 45 كم وتكلفة 161 مليون جنيه )

مخطط بدء تنفيذ عدد ( 25 ) مشروع لتطوير وصيانة ورفع كفاءة طرق وإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 1500 كم بتكلفة تقديرية 65,7 مليار جنيه ومن أهمها :

(أولا )مشروعات التطوير و رفع الكفاءة (إستكمال تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى بتكلفة 4 مليار جنيه - إزدواج الطريق الصحراوى الشرقى من حلوان حتى أسيوط الجديدة بطول 230 كم وتكلفة 1,2 مليار جنيه -إزدواج الطريق الزراعى الغربى من المنيا حتى قنا بطول 340 كم وتكلفة 3 مليار جنيه - تطوير طريق شبين – طنطا – كفر الشيخ – بلطيم بطول 127 كم وتكلفة 2 مليار جنيه .- تطوير طريق طنطا – المحلة – المنصورة – دمياط الغربى بطول 122 كم وتكلفة 750 مليون جنيه - تطوير طريق بنها – زفتى – المحلة – المنصورة ( غرب النيل ) بطول 80 كم وتكلفة 215 مليون جنيه .-

(ثانيا)مشروعات إنشاء طرق جديدة (إنشاء محور النوبارية بطول 203 كم وتكلفة 20 مليار جنيه وإنشاء محور أنفاق 3 يوليو – المنصورة – المحلة – كفر الشيخ بطول 150 كم وتكلفة 10 مليار جنيه وإستكمال تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى بتكلفة 4 مليار جنيه وإنشاء طريق بديل لهضبة السلوم بطول 31 كم بتكلفة 1,2 مليار جنيه .

الطرق المحلية

صدق السيد رئيس الجمهورية علي إطلاق المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق (12) محافظة بعدد (197) مشروع بإجمالى أطوال 828 كم بتكلفة (2) مليار جنيه ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 45 مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه .

تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 5,3 مليار جنية وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مع عدد 3 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ مشروعات وهى :

محافظة المنوفية ( المرحلة الثانية ) بعدد 78 مشروع بإجمالى تكلفة 153,4 مليون جنيه

محافظة الفيوم ( المرحلة الثانية ) بعدد 47 مشروع بإجمالى تكلفة 216,98 مليون جنيه

محافظة أسيوط بعدد 10 مشروعات بإجمالى تكلفة 271,4 مليون جنيه

إستخدام المعدات الحديثة فى إعادة تدوير طبقات الأسفلت

صدق السيد رئيس الجمهورية علي التوسع فى إستخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة إستغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أو الطرق المحلية داخل المحافظات، وفى إطار تنفيذ ذلك تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه .

ومن أهم الطرق المنفذة بهذه التقنية (طريق الضبعة / فوكة - رصف طريق ( 90 ) شبين الكوم / بركة السبع بمسافة 7 كم - رصف مسافة 20 كم بطريق رأس غارب / الغردقة -رفع كفاءة طريق 41 بركة السبع / جنزور بطول حوالي 5 كم

ومن أهم الطرق الجاري تنفيذها بهذه التقنية هى : ازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 36 كم- رفع كفاءة قطاع من طريق دمياط / بورسعيد الساحلي بطول 13 كم

تطبيق منظومة النقل الذكي ITS

البدء فى منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان علي شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصري عالمي .

تم اختيار 6 طرق بإجمالي أطوال 1079 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي ، ثم المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريق بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 21 طريق بطول 6274 كم .

ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس تم البدء بطريق شبرا - بنها الحر وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي والطريق الدائرى .

الربط مع دول الجوار

تهتم وزارة النقل بمشروعات الربط البرى مع دول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية حركة التبادل التجارى مع الدول المجاورة وتمكين وصول الصادرات المصرية إلى السوق العربية والإفريقية وذلك من خلال المشروعات الآتية : إستكمال الطريق البرى القاهرة / كيب تاون المار بعدد 9 دول أفريقية، بطول 10288 كم ، منها 1155 داخل مصروإنشاء الطريق الساحلى من السلوم حتى بنى غازى بطول 585 كم وتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه داخل الأراضى المصرية وإنشاء طريق مصر / تشاد مروراً بليبيا بطول 1102 كم وتكلفة تقديرية 22 مليار جنيه

السكك الحديدية

أولا :-

تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم ط بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً وتتضمن عناصر الخطة : ( تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام الكتروني حديث مع تزويدها بنظم التحكم المركزي فى مسير القطارات لمنع الأخطاء البشرية وتزويد الشبكة بأحدث نظام عالمي للتحكم الآلي فى مسير القطارات (ETCSL1 ) لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية أثناء قيادة القطارات وإزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بإجمالى أطوال 442 كم وإنشاء عدد ( 6) خطوط جديدة لربط الشبكة بالمناطق اللوجيستية والربط مع دول الجوار بإجمالى أطوال 1813 كم وتطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكا عند إقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بإجمالى 1120 مزلقان وتطوير المحطات بإجمالى 180 محطة وأيضاً تطوير الورش على مراحل طبقاً لأهمية الجزء المطلوب بإجمالى 33 ورشة وتوريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بكمبيوتر للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات علاوة على تسجيل كافة البيانات الخاصة برحلات هذه الجرارات أثناء تشغيلها وتوريد عربات جديدة بأحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب وتوريد قطارات ركاب وقطارات نوم متكاملة مزودة بأحدث التكنولوجيا لتقديم خدمة متميزة للمسافرين وتحقيق الراحة والرفاهية وتوريد ماكينة لفحص السكة بنظام الألتراسونيك والتي تقوم بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل، بالإضافة إلى توريد ماكينات جديدة لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال

و توطين صناعة الوحدات المتحركة ( عربات – جرارات ) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السكة الحديد ( شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة ) وبما يساهم فى الحد من استيراد الوحدات المتحركة / قطع الغيار وتوفير العملة الأجنبية وامكانية التوسع فى الصناعة مستقبلاً والتصدير للدول الأفريقية . وتعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية من خلال ربط شبكة السكك الحديدية بالموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بوصلات سكك حديدية جديدة لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق وتنفيذ مشروع البوابات الذكية لميكنة وتطوير وإدارة منافذ الدخول والخروج لمحطات السكك الحديدية حيث تشمل المرحلة الأولى محطات (القاهرة –الجيزة – سيدي جابر – الإسكندرية) وكذلك تطوير وميكنة أنظمة حجز التذاكر إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات المحمول وماكينات حجز التذاكر.

ثانيا

تم التخطيط لتنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى عدد (257) مشروع بإجمالى تكلفة (220) مليار جنيه حتي عام 2024 ، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (177) مشروع بإجمالى (45) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد ( 52) مشروع بإجمالى تكلفة ( 43) مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ عدد ( 28 ) مشروع بإجمالى تكلفة تقديرية (132) مليار جنيه كالآتي :-

تطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة بتكلفة 46,8 مليار جنيه

تطوير منظومة الشبكة الحالية ( قطع غيار – عربات قوي - الميكروويف – ماكينات تجديد وفحص السكة - صيانة الكباري - .... ) بتكلفة 27,7مليار جنيه

وإنشاء خطوط جديدة ( ركاب – بضائع ) بتكلفة 73,8 مليار جنيه

توريد ورفع كفاءة الوحدات المتحركة بتكلفة 48,2 مليار جنيه وتجديدات السكة والمزلقانات والمحطات والورش بتكلفة 23,5 مليار جنيه

ثالثا تطوير نظم الإشارات وإزدواج الخطوط المفردة

تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لعدد (14) مشروع بإجمالى تكلفة (46.8) مليار جنيه

جاري تنفيذ عدد (5) مشروعات بإجمالى تكلفة 9.8 مليار جنيه تشمل إنشاء عدد 86 برج رئيسى وعدد 74 برج ثانوي بإجمالى أطوال 971 كم وذلك على النحو التالى :

تحديث نظم الاشارات على خط القاهرة/ بنها / الاسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو +452.1 مليون جنيه

تحديث نظم الاشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو +348.2 مليون جنيه

تحديث نظم الاشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو +846 مليون جنيه

تحديث نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد وكذا الوصلة من الزقازيق / أبو كبير بتكلفة 61 مليون يورو + 399.5 مليون جنيه + 8.7 مليون فرنك سويسري

تحديث نظم الاشارات على خط نجع حمادي / الاقصر بتكلفة 115 مليون دولار .

تم الانتهاء من تنفيذ عدد 22 برج رئيسي وعدد 16 برج ثانوي بإجمالى أطوال 263 كم وتم دخولهم الخدمة بقيمة 6,7 مليار جنيه

من المخطط البدء فى تنفيذ عدد (9) مشروعات تتضمن ازدواج خطوط مفردة وكهربة إشاراتها بتكلفة (37) مليار جنيه ومن أهمها :

خط قليوب – منوف – طنطا بطول 94 كم وتكلفة تقديرية 5,02 مليار جنيه

خط قليوب – شبين القناطر– الزقازيق بطول 65 كم وتكلفة تقديرية 2,75 مليار جنيه

خط إمبابة – الإتحاد – القبارى وخط الإتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم وتكلفة تقديرية 7,22 مليار جنيه

خط طنطا – زفتى – الزقازيق بطول 56 كم وتكلفة تقديرية 3,14 مليار جنيه .

رابعاً :- تطوير المزلقانات

تم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد (1102) مزلقان بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد (1120) مزلقان وبإجمالى تكلفة (2,548) مليار جنيه .

تم الإنتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد (732) مزلقان ، كما تم الإنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد (479) مزلقان بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه

جارى تطوير الأعمال المدنية لعدد (370) مزلقان وتطوير نظم التحكم لعدد (641) مزلقان بإجمالى بتكلفة (848) مليون جنيه .

خامساً :- تجديدات السكة

تم التخطيط لتنفيذ تجديدات سكة بأطوال (1418) كم + (2053) مفتاح بإجمالى تكلفة (14,2) مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات بطول (500) كم + (591) مفتاح بتكلفة (3,9) مليار جنيه

جارى تنفيذ اعمال تجديدات بطول (100) كم + (750) مفتاح بتكلفة (2,7) مليار جنيه

من المخطط البدء فى تنفيذ تجديدات بطول (818) كم + (712) مفتاح بتكلفة (7,6) مليار جنيه .

فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، جارى التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة .

سادسا :- تطوير المحطات

تم التخطيط لتنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل وتطوير المحطات لعدد (180) محطة

تم الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (176) محطة بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه وجارى الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (4) محطات المتبقية

سابعاً :- تطوير الورش

تم التخطيط لتطوير عدد (33) ورشة بالسكة الحديد بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات ومنها ( تطوير ورش التبين بالتعاون مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية – تطوير ورش ايرماس بالتعاون مع شركة بروجرس ريل الأمريكية - .... ) وذلك فى ضوء خطة وزارة النقل للإرتقاء بمستوى خدمات الصيانة والعمرة بهذه الورش حيث يوجد بالهيئة عدد ( 6 ) ورش رئيسية هي ( ايرماس – أبو راضي – أبو زعبل – جبل الزيتون – العباسية – المركز الإلكتروني ) وعدد 27 ورشة فرعية وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير هذه الورش مبلغ (2,491) مليار جنيه .

تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولي من تطوير الورش الرئيسية وكذا الإنتهاء من تطوير عدد 20 ورشة فرعية بإجمالى تكلفة 1,130 مليار جنيه

جارى تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الورش الرئيسية بتكلفة 668 مليون جنيه

من المخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير الورش الرئيسية واستكمال تطوير باقي الورش الفرعية 7 ورش بتكلفة 693 مليون جنيه

جارى التنسيق مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات والجرارات بمنطقة أبي زعبل ومع شركة بلاسر النمساوية لإنشاء ورشة جديدة لإصلاح وصيانة ماكينات تجديدات السكة بورش كوبرى الليمون برمسيس .

ثامنا:- الوحدات المتحركة

تم التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإجمالى تكلفة 48.2مليار جنيه وأهمها :

أولا الجرارات

تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك لتوريد عدد 110 جرار جديد (GE ) بالإضافة الي الدعم الفني لمدة (15) سنة لعدد 181 جرار شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار ( تم الإنتهاء من توريد عدد 100جرار جديد وإعادة تأهيل عدد 15 جرار )

تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل لتوريد عدد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جرار بالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرار بتكلفة 466.1 مليون دولار ( تم الانتهاء من عمرة عدد 24 محرك من إجمالي 30 محرك تم شحنهم إلي مصانع الشركة بالمملكة المتحدة والمكسيك وتم وصول 13 محرك منهم إلي مصر ، كما تم الانتهاء من عمرة 99 موتور جر من إجمالي 120 موتور جر تم شحنهم إلي مصانع الشركة وتم صول عدد 54 موتور جر منها إلي مصر ) .

توريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الاعمار والتنمية الأوروبى ( EBRD ) بتكلفة 290 مليون يورو وتم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وجارى طرح المرحلة الثانية والأخيرة ) .

ثانياً توريد عربات الركاب

تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد عدد (1300) عربة ركاب مختلفة الطرازات بتكلفة 10016 مليار يورو ( 300 عربة مكيفة – 500 عربة مميزة مكيفة – 500 عربة مميزه بتهوية ديناميكية ) بتكلفة 1.016 مليار يورو )وتم الانتهاء من توريد عدد 227 عربة جديدة حتى الآن

تم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد ( 6 ) قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنين بتكلفة 157 مليون يورو .

ثالثا :- تطوير عربات الركاب

تم التعاقد مع مصنع سيماف بالهيئة العربية للتصنيع لتطوير عدد 200 عربة ركاب درجة ثالثة عادية ( تم الانتهاء من تطوير عدد 97 عربة ) .

تم الإنتهاء من تطوير عدد ( 90 ) عربة أسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة .

رابعاً:- تطوير عربات النوم

جارى التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد عدد ( 200 ) عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية .

خامساً توريد عربات البضائع

تم الإنتهاء من توريد عدد 131 عربة سطح للحاويات بمعرفة مصنع سيماف وتم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال وجارى التنسيق مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع طرازات مختلفة من ضمنها عدد 160 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر .

من المخطط تطوير مصنع سيماف بما يمكنه من تصنيع عربات سكة حديد (ركاب وبضائع) بنفس المواصفات العالمية ، وتم التنسيق مع مجموعة مستثمرين مصريين وتم تأسيس مصنع للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمنطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وذلك بمشاركة بعض الجهات الحكومية بهدف توطين هذه الصناعة بمصر .

سادساً :- إنشاء وإعادة تأهيل خطوط السكة الحديد

تم التخطيط لإنشاء وتطوير عدد 6 خطوط سكك حديدية جديدة والربط مع دول الجوار بإجمالى أطوال 1813 كم وتكلفة 73,8 مليار جنيه

خط المناشى / 6 أكتوبر بطول 50 كم وتكلفة تقديرية 2,7 مليار جنيه

خط الروبيكى / العاشر من رمضان / بلبيس بطول 69 كم وتكلفة 3,25 مليار جنيه

خط سكة حديد الفردان – شرق بورسعيد – رفح – طابا بطول 435 كم وتكلفة 20,4 مليار جنيه

ربط خط سكة حديد القاهرة – أسوان بسكك حديد السودان بطول 400 كم منها 350 كم داخل مصر وتكلفة 16,45 مليار جنيه

تطوير / إنشاء خط مطروح - جرجوب – السلوم وامتداده من السلوم إلي بني غازي مستقبلاً بإجمالى طول 875 كم منها 315 كم ( داخل الأراضى المصرية ) بتكلفة 15,7 مليار جنيه .

خط أسوان – برنيس بطول 325 كم وتكلفة 15,29 مليار جنيه .

مشروعات الأنفاق والجر الكهربى

خطة تطوير الأنفاق والجر الكهربي

شهدت وزارة النقل انطلاق خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية هامة فى مجال الأنفاق والجر الكهربي وخاصة مع قيام الدولة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والذي تطلب تنفيذ عدد من مشروعات النقل السككي ذات الجر الكهربي – ولأول مرة فى مصر – وطبقاً لأحدث المعايير العالمية لتتناسب مع أسلوب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث يجري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 90 كيلومتر ومشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر بطول 98.5 كم .

تم التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربي السريع بإجمالي أطوال 1795 كم ، حيث بدأ تنفيذ مشروع السخنة – العلمين الجديدة بطول 460 كم مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب .

ويتم ذلك بالتوازي مع استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبري وتشمل استكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 41.2 كم والمرحلة الأولي من الخط الرابع بطول 19 كم والخط السادس للمترو بطول 30 كم .

إعطاء الأولوية القصوي لتطوير منظومة تشغيل الخطين الأول والثاني للمترو ( أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم – تجديد السكة – الوحدات المتحركة ) التي مر علي إنشائها 34 عام للخط الأول و25 عام للخط الثاني وتحتاج إلي التطوير العاجل .

تنفيذ مشروعات لمترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية لأول مرة وتشمل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلي مترو ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل .

تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الأنفاق والجر الكهربى بإجمالى عدد (27) مشروع بإجمالي أطوال 2200 كم وبإجمالي تكلفة (757) مليار جنيه حتي عام 2024 ، تم الانتهاء من تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالى تكلفة (39,6) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد (8) مشروعات بإجمالى تكلفة (310,4) مليار جنيه ، ومخطط تنفيذ عدد (10) مشروعات بتكلفة (407) مليار جنيه ، كالآتى :

تطوير الخطين الأول والثاني للمترو - 65.5كم / 47,5 مليار جنيه

استكمال الخط الثالث للمترو - المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم / 97مليار جنيه

المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر /حى الاشجار) – عمرو بن العاص ) 19 كم بتكلفة 70 مليار جنيه

الخط السادس للمترو(الخصوص - المعادي الجديدة) 30 كم بتكلفة73,4 مليار جنيه

وشبكة القطار الكهربائي السريع1795كم بتكلفة 360 مليار جنيه

الأتوبيس BRT (المطار – عدلي منصور ) 3كم بتكلفة4,4 مليار جنيه

تطـــوير وكهربة خط سكك حــديد ابو قير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل تــرام الرمل35.4 كم بتكلفة 39,1 مليار جنيه

القطار الكهربائى LRT (مدينة السلام- العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية ) 90 كم بتكلفة 35 مليار جنيه مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة السادس من أكتوبر98.5كم بتكلفة 76,5 مليار جنيه

تم تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالى تكلفة 39,6 مليار جنيه كالاتي :-

الانتهاء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11,52 كم وعدد 10 محطات ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس - هليوبوليس - النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) بإجمالى تكلفة 814 مليون يورو + 13,7 مليار جنيه ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 28.36 مليار جنيه

تصنيع وتوريد عدد 20 قطار مكيف للتشغيل على الخط الأول ( حلوان – المرج) ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 2,3 مليار جنيه

تصنيع وتوريد عدد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 464 مليون جنيه

توريد عدد 5 قطارات من إجمالى 32 قطار جارى توريدها للخط الثالث للمترو بتكلفة 6,6 مليار جنيه توريد و تركيب عدد ( ٨٥٠ ) بوابة للخطين الأول والثاني + عدد (221) بوابة إضافية للخط الثانى ، وبما يعادل 406,3 مليون جنيه

وتطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و 28 مصعد كهربائي بمحطات المترو ، وبما يعادل تكلفة 105 مليون جنيه

مشروع إزدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة بالخط الأول بطول 1,36 كم ، وبما يعادل تكلفة 444,2 مليون جنيه

تطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 43 مليون جنيه

إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 976,6 مليون جنيه .

جارى تنفيذ عدد (8) مشروعات بإجمالى تكلفة 310,4 مليار جنيه

مشروع القطار الكهربائىLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 90 كيلومتر وعدد 16 محطة وبتكلفة 1528,74 مليون دولار + 10,45 مليار جنيه وبما يعادل 35 مليار جنيه .

المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي - الكيت كات – محور روض الفرج – جامعة القاهرة) بطول 17,7 كم وعدد 15 محطة وبتكلفة 939,2 مليون يورو + 9527,4 مليون جنيه بما يعادل 26,4 مليار جنيه .

مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56,5 كيلومتر وعدد 22 محطة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وعدد 12 محطة وبإجمالى تكلفة 2,695 مليار يورو للتنفيذ ، بالإضافة إلى عقود صيانة للمشروعين لمدة 30 سنة بقيمة 1,567 مليار يورو لتصل قيمة تنفيذ وصيانة المشروعين إلى 4,262 مليار يورو وبما يعادل 76.5 مليار جنيه .

مشروع إنشاء المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص ) بطول 19 كم وتكلفة تقديرية ما يعادل 70 مليار جنيه .

شراء عدد 6 قطارات جديدة من شركة هيونداي روتم الكورية وعدد 2 جرار من شركة سوكوفير الفرنسية للخط الثاني لمترو الانفاق بقيمة تعادل 2.3 مليار جنيه .

المنطقة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة بتكلفة إجمإلىة 900 مليون جنيه .

القطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – برج العرب - العلمين ) بطول 460 كم وعدد 15 محطة وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 100 مليار جنيه .

مخطط تنفيذ عدد (10) مشروعات بإجمالى تكلفة 407مليار جنيه :

تطوير انظمة الخط الاول للمترو (حلوان – المرج الجديدة) وتشمل المرحلة الأولى تطوير انظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي واعمال السكة والاعمال الكهروميكانيكية والقوي الكهربائية بتكلفة اجمإلية 751 مليون دولار ، وتشمل المرحلة الثانية الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تقديرية 650 مليون يورو ، لتصل القيمة التقديرية لتطوير الخط الأول ما يعادل 25.2 مليار جنيه .

تطوير وتحديث أنظمة الخط الثانى بتكلفة تقديرية 850 مليون يورو (450 مليون يورو للأنظمة + 400 مليون يورو للوحدات المتحركة) وبما يعادل 15.3 مليار جنيه .

الخط السادس للمترو ( الخصوص - المعادي الجديدة ) بطول 30 كم وعدد 24 محطة ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 73,4 مليار جنيه .

تطوير وكهربة خط سكك حديد ابو قير / اسكندرية بطول 21,7 كم للمرحلة الأولى ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 32,2 مليار جنيه.

إعادة تأهيل تــرام الرمل بطول 13,7 كم للمرحلة الأولى ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 6,9 مليار جنيه .

ربط مطار القاهرة الدولي بمحطة عدلي منصور التبادلية ( الخط الثالث للمترو – القطار الكهربائي – السكة الحديد ) وذلك بتنفيذ مسار اتوبيسات كهربائية سريعة BRT بطول 3 كم بتكلفة تقديرية 280 مليون دولار بما يعادل 4,48 مليار جنيه .

بالإضافة إلى إستكمال شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع

السادس من أكتوبر – الأقصر – أسوان بطول 850 كم بتكلفة 11.08 مليار دولار .

الغردقة – الأقصر بطول 285 كم وتكلفة 2,7 مليار دولار .

العلمين الجديدة – مرسى مطروح بطول 200 كم وتكلفة 2,61 مليار دولار .

النقل البحري

خطة تطوير النقل البحري

جاري إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية بواسطة مكتب استشاري عالمي بهدف تحويل الموانئ المصرية إلي مراكز لوجستية إقليمية وأفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحري واللوجيستيات .

لا ينحصر التطوير فى الموانئ البحرية علي البنية الأساسية فقط وإنما يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات وربط كافة الجهات بالمجتمع المينائي فى منظومة الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء

دراسة إنشاء الهيئة العامة للموانئ البحرية المصرية كجهاز منظم للنقل البحري يضم قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وهيئات الموانئ والشركات العاملة بالنقل البحري، وفقا لأحدث النظم العالمية فى الإدارة والتشغيل بما يحقق الحوكمة وتطوير الأداء وتطبيق نظم الإدارة بالأهداف وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار فى الوقت المناسب والتخطيط ومراقبة الأداء

إعطاء الأولوية لتطوير أسطول مصر التجاري لما له من أثر مباشر على اقتصاد الدولة والميزان التجاري بالإضافة إلى البعد الإجتماعى ممثلا فى تشغيل العمالة البحرية الوطنية واكتسابها الخبرة الحديثة للخوض فى السوق الملاحي العالمي والعائد السياسي من رفع العلم المصرى، الأمر الذي يعزز من مركز مصر فى التجارة العالمية على الصعيد الإقليمي والدولي حيث أن صناعة النقل البحري أصبحت تقود التنمية وسط احتدام المنافسة مع دول الجوار .

وفى ضوء المؤشرات الأولية للمخطط الشامل ، تم التخطيط لتنفيذ مشروعات لتطوير الموانئ البحرية بإجمالى عدد (58) مشروع وبإجمالى تكلفة (63) مليار جنيه حتي عام 2024 ، تم الانتهاء من تنفيذ عدد (16) مشروع بإجمالى تكلفة (15,8) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد (30) مشروعات بإجمالى تكلفة (18,6) مليار جنيه ، ومخطط تنفيذ عدد (12) مشروع بتكلفة (28,6) مليار جنيه ، كالآتى :

( ميناء الإسكندرية 19,2 مليار جنيه - موانئ البحر الأحمر 10,3 مليار جنيه - ميناء دمياط 23,4 مليار جنيه - ميناء شرق بورسعيد 10 مليار جنيه

ميناء الإسكندرية

تم التخطيط لتنفيذ عدد 23 مشروع بإجمالى تكلفة 19,2 مليار جنيه

تم تنفيذ عدد 5 مشروعات بإجمالى تكلفة 1,8 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه

إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 مليون جنيه وبناء

توريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه .

جارى تنفيذ عدد 12 مشروع بإجمالى تكلفة 8,4 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنية

إنشاء رصيف 85/3 ( محطة تداول الأخشاب ) بتكلفة 382,5 مليون جنيه

إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ( محور 54 ) بتكلفة 905 مليون جنيه

إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للاخشاب بتكلفة 305 مليون جنيه .

من المخطط بدء تنفيذ عدد 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 9 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء وتشغيل محطة متعددة أغراض ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة، وطول الرصيف 1800 متر والعمق من 15- 17 متر وظهير خلفى 660 ألف م2

إنشاء رصيف تداول الصب الجاف بالمنطقة بين رصيفى 91-92 بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150 متر وعمق 15 متر وساحة 300 ألف متر مربع

إنشاء محطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بطول رصيف 540 متر وعمق 15 متر وساحة 188 ألف متر مربع

إنشاء عدد 3 مناطق لوجيستية فى ظهير ميناء الإسكندرية كالآتى (الأولى فى منطقة الورديان علي مساحة 400 فدان والثانية على أرض نجع إسو بمساحة 21 فدان والثالثة على أرض نجع الألومنيوم بمساحة 62 فدان .)

ميناء دمياط

تم التخطيط لتنفيذ عدد 16مشروع بإجمالى تكلفة 23,4 مليار جنيه

تم تنفيذ عدد 5 مشروعات بإجمالى تكلفة 1,9 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة 1365 مليون جنيه وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 متر بتكلفة 189 مليون جنيه

جارى تنفيذ عدد 7 مشروعات بإجمالى تكلفة 9,4 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه وبناء وتوريد عدد 4 قاطرة قوة شد 60 طن بتكلفة 832 مليون طن وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء ( إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 متر ) وتكلفة 1.9 مليار جنيه وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 18 متر بتكلفة 1140 مليون جنيه

من المخطط بدء تنفيذ عدد 4 مشروعات بإجمالى تكلفة 12,1 مليار جنيه ومن أهمها :-

وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة بحرية 3320 م بعمق 17 م وساحة خلفية بمساحة 1 مليون م2 بتكلفة تقديرية 8.2 مليار جنيه وإنشاء وتشغيل محطة حبوب جديدة على مساحة 270 ألف م2 وبأطوال أرصفة 600م وتكلفة 2 مليار جنيه وإنشاء محطة لوجستية لدعم أنشطة البترول والغاز بمساحة 60 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه وأيضاً إنشاء وتشغيل منطقة لصناعات القيمة المضافة المرتبطة بالحبوب على مساحة 108 ألف م2 بتكلفة 1,5 مليار جنيه .

موانئ البحر الأحمر

تم التخطيط لتنفيذ عدد 19 مشروع بإجمالى تكلفة 10,3 مليار جنيه

تم تنفيذ عدد 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 2,05 مليار جنيه ومن أهمها :

تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه وايضاً بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه .

جارى تنفيذ عدد 11 مشروع بإجمالى تكلفة 780 مليون جنيه ومن أهمها :

إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا وتكلفة 60 مليون جنيه وإنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه وإنشاء رصيف بطول 60 متر بميناء سفاجا وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه وتطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه

من المخطط بدء تنفيذ عدد 2 مشروع بإجمالى تكلفة تقديرية 7,5 مليار جنيه وهى

إنشاء محطة متعددة الأغراض ( حاويات – بضائع عامة ) بميناء سفاجا البحري بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه وإنشاء محطة للبضائع العامة بميناء السويس بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه .

وفي مينا شرق بورسعيد تم الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه .

8. ميناء شرق بور سعيد

تم الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه .

الموانئ البرية والجافة

تم إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البرية وعددها 7 موانئ لتسهيل حركة النقل والربط مع دول الجوار

تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 13 ميناء جاف ومركز لوجستي علي مستوي الجمهورية فى مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- السادات – الطور – السلوم – قسطل – ارقين ) بهدف تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاقتصاد القومي المصري ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحقيق التكامل بين وسائل النقل .

إنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية

تم التخطيط لتنفيذ مشروعات بإجمالى عــدد (35) مشروع وبإجمالى تكلفة ( 15) مليار جنيه .

تم الانتهاء من تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه ومن أهمها :

إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه وإنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه

ورفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه

جارى تنفيذ عدد (20) مشروع بإجمالى تكلفة 5.7 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 2,750 مليار جنيه وأيضاً التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 1.650 مليار جنيه وميكنة التحصيل الكترونياً لموانئ ( طابا – أرقين – قسطل ) بتكلفة 20 مليون جنيه وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه

من المخطط بدء تنفيذ عدد (6) مشروعات بإجمالى تكلفة 9 مليار جنيه ومن أهمها :

مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة حوالي 3,5 مليار جنيه وإنشاء عدد 2 مركز لوجيستى فى قسطل وأرقين على مساحة 238 فدان لكل مركز بتكلفة 5 مليار جنية وإنشاء محطات طاقة شمسية لتغذية ميناء قسطل البرى وميناء أرقين البرى بتكلفة 14 مليون جنية وأيضاً تحديث انظمة المراقبة بالموانئ البرية بتكلفة 40 مليون جنيه .

النقل النهرى

تم إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والاقل تكلفة والأكثر أماناً وصديقة للبيئة وتفعيل دور النقل النهري فى نقل البضائع من الموانئ البحرية ( الإسكندرية – دمياط ) وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها .

لزيادة نصيب النقل النهري فى نقل البضائع والركاب يتم العمل علي

إحلال وتجديد أسطول الوحدات النهرية لتواكب التطورات والمواصفات القياسية الحالية ( الطول ، العرض ، الغاطس ) مع إصدار التعديلات التشريعية التي تحفز القطاع الخاص والمستثمرين فى الدخول فى بناء وتحديث أسطول النقل النهري وتقديم التسهيلات للشركات الناقلة للبضائع

التخطيط لإنشاء موانئ نهرية حديثة وربطها بالموانئ البحرية وشبكة السكك الحديدية

إحلال وتجديد أسطول التاكسي النهري وتطوير المراسي النهرية لجذب نقل الركاب إلي وسيلة النقل النهري وتخفيف الضغط المروري.

تم التخطيط لتنفيذ عــدد (27) مشروع وبإجمالى تكلفة (3) مليار جنيه

تم الانتهاء من عدد (10) مشروعات لإزالة الاختناقات الملاحية ورفع كفاءة الأهوسة وحماية الجسور علي الطرق الملاحية بإجمالى تكلفة 600 مليون جنيه

جارى تنفيذ عدد (8) مشروعات بإجمالى تكلفة حوالى 1 مليار جنيه تشمل

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية عبر الرياح البحيرى / النوبارية بتكلفة 28,73 مليون جنيه تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بتكلفة 267,94 مليون جنيه

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه

وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيلRIS بتكلفة 9,2 مليون يورو بما يعادل 165,6 مليون جنيه

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ( ترعة الاسماعيلية ) وتطوير عدد 2 كوبري وتحويلهم من ثابت الي متحرك ( مسطرد – ابو زعبل ) وصيانة عدد 11كوبري مشاه وعدد 2هويس بتكلفة 100 مليون جنيه

وإنشاء عدد 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 260 مليون جنيه

وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي داخل الهيئة بالاضافة إلى ميكنة الإدارة المالية والإدارية والمخازن ERP وإنشاء مركز خدمة المواطنين بتكلفة 12,40 مليون جنيه .

المخطط البدء فى تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالى تكلفة (1,4) مليار جنيه ومن أهمها :

إستكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية بتكلفة 477 مليون جنيه

إستكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة / اسوان وتركيب المساعدات الملاحية ( الشمندورات ) بتكلفة 501 مليون جنيه

إستكمال تطوير الطريق الملاحى القاهرة / دمياط بتكلفة 130 مليون جنيه

إستكمال تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسماعيلية بتكلفة 31 مليون جنيه

رفع كفاءة وتطوير الوحدات النهرية بتكلفة 10 مليون جنيه

إستكمال إنشاء شبكة مراقبة وتحكم بتكلفة 105 مليون جنيه

تطوير ميناء السد العإلى بتكلفة 150 مليون جنيه

تطوير ميناء وادي حلفا بتكلفة 70 مليون جنيه .