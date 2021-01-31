تجديد الاعتماد الدولي لمعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد لمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك للعام الثاني على التوالي وحصوله على شهادة الجودة والاعتماد الدولي "ايزو".

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، ان ذلك الاعتماد يؤكد اهمية الدور الذي تقوم به المعامل في مجال سلامة "البطاطس" سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وذلك نتيجة الدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمشروع، فضلا عن الجهود التي يبذلها العاملون بالمشروع.

وأضافت أن المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال مكافحة مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس وأن المشروع يقوم بدور في مهم في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للتصدير أو للسوق المحلية.

الجدير بالذكر أن البطاطس المصرية تتمتع بجودة عالية وتغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.

وأوضحت أنه تم اعتماد مساحة 51 ألف فدان بطاطس من الزراعات الشتوية، الموسم الحالي، كذلك مساحة (8 آلاف) فدان عروة صيفية حتى الآن، لافتة الى انه تم ايضا تأسيس 23 ألف فدان للموسم الجديد، ليصبح اجمالى مساحات المناطق الخالية حتى الآن حوالي 608 آلاف فدان.

وأشارت بلابل إلى أنه تم الانتهاء من عمل خرائط مكانية لأماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين التقاوي الكسر المحلى والكميات المخزنة بكل ثلاجة، كذلك تم تحميل مساحة ( 2 مليون ) كيلو متر مربع صور أقمار صناعية لمساحة (608 آلاف) فدان لجميع المناطق الخالية، فضلا عن ميكنة دورة العمل بالكامل للسادة مهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت المقوي وأماكن العمل بالحقول.