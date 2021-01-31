نائبان جديدان للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندس حازم محمد نبيل أحمد مرسي نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وقرارًا بتعيين أماني محمد ربيع أحمد على، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمدة عام.
ويمتلك المهندس حازم نبيل خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير الأعمال باستخدام التطبيقات التكنولوجية وتقديم الحلول والاستشارات في مجالات التحول الرقمي، وأنظمة تحليلات البيانات والذكاء الصناعي، وحلول دعم القرار، وبناء الكوادر البشرية وتأهيل وخلق القيادات التنفيذية.
حصل حازم نبيل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ووريك في إنجلترا، وعلى درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية في القاهرة.
وخلال فترة رئاستها للشركة، ساهمت أماني في نمو حجم أعمال خدمة العملاء بالأسواق الأوروبية وخاصة مع زيادة الطلب على خدمات التحول الرقمي، وذلك وفقًا لأعلي المؤشرات والتصنيفات العالمية لمجال خدمات العملاء.
كما أشرفت أماني على الملف الخاص بانفصال شركة فودافون للخدمات الذكية العالمية عن شركة فودافون مصر واستقلالية اعمالها، وذلك طبقًا لاستراتيجية شركة فودافون العالمية للتطوير.
وقبل انضمامها إلى شركة فودافون، عملت أماني لمدة 20 عامًا بشركة أوراكل العالمية، ترأست خلالها العديد من المناصب في مجال إدارة الخدمات كان من ضمنها منصب مدير المركز الرقمي لتجديد عقود الخدمات للشركة بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
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