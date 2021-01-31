نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: تم التنسيق مع شركة سيماف لإنتاج عربات سكك حديدية بدءاً من يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال كلمته بالجلسة العامة، المنعقدة الآن بمقر المجلس، إن الوزارة تعمل علي توطين صناعة عربات السكك الحديدية، متابعًا: سنحافظ علي ثرواتنا البشرية في هذا المجال وتم التنسيق مع شركة سيماف وستبدأ انتاج عربات جديدة بدءًا من يوليو المقبل.

وأوضح وزير النقل، أنه سيتم التصدير للدول الإفريقية وسيتم إنشاء الشركة المصرية لوسائل النقل في شرق بورسعيد وهي شركة يملكها القطاع الخاص مع الحكومة، مشيرًا إلي أنه سيتم تنفيذ البوابات الالكترونية لمحطات السكة الحديد علي غرار المترو.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

