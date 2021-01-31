نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان فاروق علي محمد مديرًا عامًا للإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف المهندسة إيمان فاروق علي محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وفي ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.