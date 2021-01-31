نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: إطلاق المرحلة الثانيه لـ"السداد النقدي الفوري" خطوة جيدة لاستكمال الإصلاح الإقتصادي للدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بشأن إطلاق مبادرة " السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين"، ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضى، وقبل نهاية العام المالي الحالي.

وأكدت عطوة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا القاتل، مُشيرة إلى أنها تُعتبر خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لـصادرات مصر، واستكمالًا لخطة الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك اهتمام واضح من قبل الحكومة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وأكبر دليل على ذلك هو اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات.

