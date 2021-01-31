نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل أمام البرلمان: معظم شركات السكة الحديد تحولت من خاسرة إلى رابحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.

وقال وزير النقل، كامل الوزير، إن الشركات الوطنية تعمل على الانتهاء من القطار السريع بعد الانتهاء من الدراسات الفنية، مشيرا إلى أن القطار بطول 1795 كم وأنه يمر من طريق السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم حلوان و15 مايو ثم الفيوم وأكتوبر والسادات والنوبارية وبرج العرب.

وأشار وزير النقل، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، إلى جهود تطوير الخط الأول الثاني لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الخط الأول تم تأسيسه من 34 سنة والثاني من 25 سنة، مضيفًا "نسعى للحفاظ على هذا المرفق العام".

وأوضح وزير النقل، أن معظم شركات السكة الحديد تحولت من شركات خاسرة إلى شركات رابحة، متابعًا: "العمال الآن يحصلون على أرباح إنتاج بدلًا مما كان يحدث في الماضي من ترضية دون إنتاج حقيقي".

وأشار وزير النقل، إلى منظومة تطوير وتحديث وصيانة جرارات السكة الحديد، قائلا: لدينا الآن 700 جرار تعمل بكفاءة كاملة على السكة، لافتًا إلى أن هناك تطويرا لـ262 جرار جديد بالإضافة إلى صيانة 161 جرار آخر في الفترة المقبلة

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

