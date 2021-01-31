نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سؤال برلماني لـ"الحكومة" بشأن مصير الدعم والتمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تقديم ســؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعاون الدولي؛ بشأن مصير الدعم والتمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وقالت أبو السعد، خلال البيان الصادر له، إنه خلال 2020 وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار لمشروع خط ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة).

كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إتفاقية اتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون دولار لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كما أعلنت الوزارة عن توفير بنك التنمية الأفريقي منحة بقيمة 540 ألف دولار لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر، بحسب ما صرحت به وزارة التعاون الدولي.

كما أنه وفقا لبيان الوزارة أنه من خلال التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، قامت ألمانيا بتوفير عددًا من المنح والتمويلات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي مع ألمانيا تمويلا بقيمة 33.2 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والابتكار وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)".

وأضافت وكيل لجنه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه خلال ٢٠٢٠ أيضًا وافقت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، على ضم بنك الإسكندرية للمستفيدين من المبادرة، وتوجيه تمويل بقيمة ١٠٠ مليون جنيه للبنك لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التمويل ١٤٧٥ مستفيدًا منهم ٣٠% للمؤسسات المملوكة للنساء، و٤٥% للمؤسسات المملوكة لأشخاص دون سن ٣٥ عامًا.

وتساءلت عضو مجلس النواب، ما هي أوجه إنفاق تلك التمويلات بشكل دقيق والتي من المفترض أنها تهدف في مضمونها إلى دعم المشروعات الصغيرة، والتي من المفترض أيضًا أنها كانت ستؤثر بالإيجاب في معدلات البطالة بين الشباب وفئة النساء، وهذا ما لم يحدث ؟، وما هي البرامج التي عملت عليها والنتائج الناجمة عن دخول اجمالي هذه المبالغ وأوجهه صرفها وأعداد المستفيدين منها؟

