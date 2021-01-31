فادي خفاجة يتعرض لحادث سير مأساوي

فادي خفاجة- ارشيفية
أعلن الفنان فادي خفاجة، عن تعرضه لحادث سير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "اتقلبت بيا العربية الحمد الله".
فادي خفاجة
كان فادي خفاجة وجه رسالة مؤثرة إلى الفنان محمد صبحي بعدما كرمه في احتفالية 50 سنة فن، قائلا: "عندما نظرت فى عينيك يا والدى وتاج راسى.. افتكرت حضرتك وانت بتتصل بيا بسبب مرض والدى.. وعدم قدرتى المالية على سد فاتورة المستشفى.. وحضرتك بتقولى تعالى عاوزك ضرورى جدا، ولما تشرفت بمقابلتك تفاجأت بظرف مقفول يتكفل بنسبة كبيرة من مصاريف علاج والدى، معرفتش اقولك ايه".
وأضاف: "لما ربنا أراد أحضر التكريم من حضرتك مكنش قدامي غير فعلا ابوس ايدك قدام الدنيا.. ومش تطبيل ده اسمه حق الله وحق حضرتك يا أعظم وأنبل إنسان في الدنيا.. ربنا يخليك لينا ويجعلك عون لينا فنيا وإنسانيا.. بحبك وبحترمك".
أعمال فادي خفاجة
ارتبط اسم فادي خفاجة في أذهان المشاهدين منذ طفولته بدوره في مسلسل "يوميات ونيس" بأجزائه الـ8 مع الفنان محمد صبحي، وشارك في عدد من الأعمال الفنية كان آخرها مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي.
مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار الجزء الأول تناول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
ويستعد المخرج بيتر ميمي وكذلك الجمهور من جميع أنحاء الوطن العربي للجزء الثاني، وذلك بعد نجاح الجزء الأول بشكل ساحق.
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