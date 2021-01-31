شاهد| إلغاء مباراة في الدوري التركي.. والسبب غريب!

سلطت صحيفة "يورسبورت" الضوء حول فيديو غريب في آحدي مباريات كرة القدم، حيث شهدت المواجهة صعوبات فنية مما جعلها تصل إلى التوقف ثم إلى التأجيل.

خاص| لاعب جديد يرحل عن الزمالك اليوم



لم يكن بالأمر السهل بناء هجمة أو حتى دحرجة الكرة على أرض، في ملعب "باهجه شهير أوكولاري" صعوبات والتي كانت بين ألانيا سبور بضيفه سيفاس سبور ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري التركي، السبت. وتوقفت المباراة قبل أن يتم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الظروف الجوية غير المناسبة. وعجز اللاعبون عن تحقيق أي هجمة متكاملة على أرض الملعب التي غصت بمياه الأمطار، فكانت الكرة تعلق في عشب الميدان لتتوقف فجأة عن الحراك. توقفت المباراة بعد أن كانت تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف. وبعد مضي الجولة الـ21 في الدوري التركي، يتصدر فنربخشة برصيد 45 نقطة، يليه بشيكتاش بوصافة الترتيب (44)، ويحل غلطة سراي ثالثا برصيد (42).



ومن جهة آخري كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن نية مسؤولي القلعة البيضاء، تجاه نادي سانت إيتيان الفرنسي على ما بدر منه من اتهامات للإدارة الفارس الأبيض. وقال رئيس المنظومة الإعلامية، ان مسؤلي النادي الأبيض يجهزون ملف لرفع دعوى قضائية ضد نادي سانت إيتيان الفرنسي. وكانت هناك مفاوضات بين سانت إيتيان والزمالك بشأن التعاقد مع مصطفى محمد، ولكن رئيس النادي الفرنسي خرج بتصريحات أزعجت مسئولي القلعة البيضاء، حيث ألمح إلى أن هناك بعض الأشخاص يريدون الحصول على عمولات من أجل تسهيل صفقة انضمام اللاعب. الأمر الذي رفضه مسؤولي الزمالك وقرروا غلق باب المفاوضات في وجه سانت إيتيان نهائيا، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار؛ وذلك على الرغم من تقديم رئيس النادي الفرنسي اعتذارا عن ما بدر منه من تصريحات. وأضاف عصام سالم: "الـ48 ساعة الماضية كانت الأسخن على الساحة الكروية الزملكاوية على الأقل، الأمر بدأ بعد انتقال مصطفى محمد لـ جالطة سراي التركي، هذا كان بداية حل الأزمة، لأن مبلغ 2 مليون دولار الذي حصلنا عليه كان كفيلًا في أن نتحرك لننجز بعض الصفقات". وتابع: "نادي الزمالك على وشك تقديم شكوى رسمية ضد سانت إيتيان بسبب تصريحات رئيس النادي الفرنسي غير المقبولة، ونجهز الملف وخلال ساعات سنعلن عنها". وأضاف: "المسألة ليست قضية ملف وأغلق، ولكن هي مسألة أخلاقية لنرى من المخطئ ومن البريء، ولابد من رد اعتبار، مسؤولي الزمالك مستشارين ويعرفون كيف يأتون بالحقوق". وواصل: "صفقات الزمالك الجديدة تمت بعد العودة إلى باتشيكو المدير الفني للفريق، كان هناك 5 أسماء مرشحة وعرضناهم عليه وهم مروان وسيف الجزيري، وناصر منسي، ومحمود وادي، وحسام حسن، وكل الأمور تمت بناء على رغبة البرتغالي وليست رغمًا عنه".

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