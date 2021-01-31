محمد مدينة: لو هناك مسابقة أفضل وزير في العالم لفاز بها كامل الوزير

قال النائب الوفدي محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إنه لو كانت هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم، لسارع مجلس النواب بترشيح وزير النقل كامل الوزير لهذه المسابقة.

وأضاف مدينة خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي: نثق أنك أفضل وزير في العالم، ولو كانت هناك مسابقة من أجل ذلك لاستحققت اللقب نظرا لإنجازاتك الكبيرة.

وتابع بعدها مدينة تقديم مجموعة من المطالب المتعلقة بالكباري والمخارج في محافظة القليوبية، من أجل إصلاح الطرق وتذليل العقبات نظرا لأن الأمن الغذائي كله للعاصمة القاهرة، مصدره القليبوية.