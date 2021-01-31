ظافر العابدين يتصدر الترند بعد وفاة والدته.. والنجوم ينعوه إلكترونيًا

تصدر الفنان التونسي ظافر العابدين محرك البحث جوجل، بعد إعلانه خبر وفاة والدته أمس السبت الموافق 30 يناير 2021، وتداول الجمهور من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة التي نشرها لها، عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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شيماء سيف ومحمود حجازي ينعوا والدة ظافر العابدين

وحرص الكثير من زملاء العابدين من الوسط الفني تقديم واجب العزاء له عبر صفحاتهم بمنصات السوشيال ميديا ومنهم، الفنان محمود حجازي، التي قال:"البقاء لله يا حبيبي.. ربنا يصبركم ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته"، وعلقت الفنانة شيماء سيف:"البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".

وأضافت الفنانة رانيا يوسف:"البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك"، وعلقت الفنانة هدى المفتى:"البقاء لله ربنا يغفر لها"،بينما كتبت درة، عبر خاصية الستورى في "إنستجرام":"الله يرحم والدتك و يجعل مثواها الجنة ويصبرك".

كارمن بصيص وبتول عرفة يرسلوا برقية تعزية لظافر العابدين

كما كتبت الفنانة كارمن بصيبص التي شاركت ظافر مسلسل عروس بيروت:"الله يرحمها ربنا يصبرك"، وقال المؤلف محمد سيد بشير:" البقاء والدوام لله ياحبيبي، ربنا يصبرك يارب".

ونعت المخرجة المصرية بتول عرفه والدة الفنان التونسي، قائلة:" البقاء لله فى وفاة والدة الصديق الغالى جدًا المحترم الفنان ظافر العابدين، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته و يصبرك، ويلهمك الصبر والسلوان يا ظافر نسألكم الدعاء".

سوزان نجم الدين ناعية والدة ظافر العابدين: أصعب شئ بالحياة فقدان الأم

فيما غردت الفنانة السورية سوزان نجم الدين:" الله يرحم والدتك ياظافر، ويصبر قلبك على الفراق..أصعب شي بالحياة فقدان الأم..البقاء لله".

وأضافت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن:" العزاء للصديق ظافر العابدين برحيل والدته.. الله يرحمها ويعطيكن الصبر.. نفسا بالسما يا رب".

يذكر أن الفنان ظافر العابدين نشر صورة تجمعه بوالدته السيدة "عزيزة" فجر أمس السبت معلنًا وفاتها، ونعاها بكلمات تحمل في ثناياها الحب والممزوج بألم الفراق وكتب:"البقاء لله.. توفيت والدتى الغالية "عزيزة" فجر اليوم، بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلى ميوفاوش نحبك.. ربى يرحمك".