وزير الرياضة يشهد نهائي المونديال بين السويد و الدنمارك

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد ، التي تجمع منتخبى السويد مع الدنمارك ، في السادسة و النصف من مساء اليوم ، بصالة ستاد القاهرة ، لحسم البطل المتوج بالنسخة 27 من بطولة العالم التي تستضيفها مصر وتختتم اليوم .

كما من المقرر ان يشهد وزير الرياضة مباراة منتخبى فرنسا و اسبانيا في تحديد المركزين الثالث و الرابع ، والتي تقام قبل مباراة النهائي ، بصالة ستاد القاهرة أيضا.

ويشهد المباراة أيضا ممثلي دولة السويد وبولندا لتسلم الراية التنظيمية للنسخة المقبلة من البطولة ، و التي تقام بعد عامان ، حيث يستضيف البطولة الدولتين ، وليس دولة واحدة مثلما حدث في النسخة الجارية من المونديال.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد ، احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بركلات الترجيح 3 / 4 ، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة.

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وعن رؤيته لتنظيم مصر لتلك البطولة في ظل ظروف كورونا، قال: "أعتقد أن الوضع معقد وصعب على الجميع، نحن راضون عن كل شيء، والإجراءات الحالية كانت الحل الأمثل".

وتحدد نهائي كأس العالم لكرة اليد، بين منتخبي الدنمارك والسويد، في مباراة ستقام مساء غد الأحد بصالة استاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة بين المنتخبين الإسباني والفرنسي، بنفس اليوم.

وكان المنتخب المصري قد وصل لدور الثمانية بالبطولة، قبل أن يخرج على يد بطل العالم منتخب الدنمارك في مباراة عصيبة استطاع فيها المنتخب الدنماركي أن يصل لدور قبل النهائي بعد الفوز على الفراعنة بنتيجة 39-38 بركلات الجزاء.