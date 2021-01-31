وزارة الداخلية تواصل جهودها في مكافحة الجريمة والخروج عن القانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية في مجالات متعددة، لمكافحة أشكال الخروج على القانون.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد، وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

جهود وزارة الداخلية للحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط (30095) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (7850) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (50032) أرجيلة.

غلق (45818) محل مخالف لقرار الغلق.

ضبط عدد (409225) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (397920) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (11305) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة .

في مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (2261متهم) .. وبحوزتهم (90 قطعة سلاح نارى – 187 طلقة مختلفة الأعيرة - 50قطعة سلاح أبيض).

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

(123) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ (21808) حكم قضائى متنوع ، وضبط (2) تشكيل عصابى ، (2059) قضية متنوعة.

ضبط وفحص (10441) عنصر إجرامى.

إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ، وضبط عدد (210) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية - الإسكندرية– البحيرة – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – جنوب سيناء - المنيا – أسيوط – سوهاج - قنا) .. بإجمالى مضبوطات (179) قطعة سلاح نارى (2رشاش – 87 بندقية آلية – 46 بندقية خرطوش - 8مسدس – 36 فرد محلى) ، (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض) ، وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبـط عدد (4337 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3725) متهم .. أبرزهم الآتى: (3جرينوف – 3 رشاش – 396 بندقية آلية– 682 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 298مسدس – 2954 فرد محلى – 11972 طلقة مختلفة الأعيرة – 7508 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

ضبط (62) تشكيل عصابى ، ضموا (194) متهم، إرتكبوا (286) حادث.

ضبط (674) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 11 بندقية "غير مششخنة" – 7 مسدس – 157 فرد محلى – 503 طلقة مختلفة الأعيرة - 477 سلاح أبيض).

تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2032520) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(8364) حكم جناية من بينها (14 حكم بالإعدام – 389 حكم بالسجن المؤبد).

(621402) حكم جزئى.

(122789) حكم مستأنف.

(992900) حكم غرامة.

(287065) حكم مخالفة.

مكافحة المخدرات

تم ضبط (6276) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6815) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (2 طن و 864,403 كيلو جرام ، 7 أفدنة منزرعة بذات النبات و 238 شجيرة بانجو).

كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت (560,398 كيلو جرام ، و 3 أفدنة خشخاش).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (91,881 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (6,133 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (97,093 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (13,866 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (27,867 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (18,494 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,827 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1.560 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (1,373 كيلو جرام).

عدد (161302 قرص مخدر).

ضبط القضايا النوعية

إعادة (45) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (472) قضية أحداث.

ضبط (1120) قضية مصنفات فنية.

ضبط (42199) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (185) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (307) متهم.

ضبط المخالفات المرورية

ضبط (753878) مخالفة مرورية متنوعة .. كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (1203) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد

(8448) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (255) منهم.

فحص (6693) مركبة تبين مخالفة (630) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (26598) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (2231) سائق منهم.

الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (40) قضية بإجمالى (56) متهم .. بمضبوطات وزنت (4طن، و686 كيلو جرام).

القضايا التموينية

ضبط (38754 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط (730) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (34030إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 4594050 جنيه).

ضبط (79) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1248526لتر).

ضبط (469) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (157,567 طن – 91575 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط (151) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت ( 40,38 طن – 2187عبوة – 8103 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

قضايا التيار الكهربائي

ضبط (337239) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (257834339جنيه) .

التهرب الضريبى والأموال العامة

ضبط (7304) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (757) قضية ضرائب عامة ، كشف (1004) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (501) قضية فى مجال الجمارك ، (44) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1335) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (1101) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، كما تم ضبط (35) قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - سوق مال - تهريب جمركى" ، (13) قضية فى مجالات "إختلاس مال عام - إستيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام " ، (20) قضية "إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت – طلب رشوة - إستغلال نفوذ - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (19719128269جنيه).