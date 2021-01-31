فيديو..النائب أيمن أبو العلا: مش هقول أن حقوق الإنسان عندنا مثالية ولكن علي الغرب أن ينظر لما يحدث من إسرائيل وتركيا في بلادهم

رأي النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أكثر إشكالية خلال المرحلة الجارية بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر هي التواصل الجاد مع الخارج في كل ما يخص ملف حقوق الإنسان والعمل علي تقديم كل ما يتم من جهود علي مستوي الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.

النائب أيمن أبو العلا وملف حقوق الإنسان

جاء ذلك فى كلمته بندوة موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدًا علي أن ما يحدث من الخارج تجاه ملف حقوق الإنسان بلا شك هو كيل بميكيالين، خاصة أن معظم ما يتم الإعتماد عليه من أجل إصدار تقارير يكون من خلال مصادر ليست ثقة أو منظمات مشبوهة، ومن ثم التواصل الرسمي والجاد ينهي هذه الإشكالية بكل سهولة سواء من جانب البرلمان ولجانه النوعية وجميعات الصداقة أو أي جهات وقنوات تواصل أخري.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أننا جميعا رأينا ما حدث من السترات الصفراء بفرنسا والتظاهر بانتخابات أمريكا الرئاسية ومحاصرة الكونجرس، مشيرا إلي أننا لم ننتقد أو نتدخل في ذلك، فى الوقت الذي كانت هذه الدول تعتبر هذه الأمور شأن داخلي وأمن قومي لها، وهي الآن تنتقد الواقع المصري، وهو ما يمثل كيل بالميكيالين، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا.

المعارضة والأغلبية بملف حقوق الإنسان

وأكد علي أن مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان هما المنوطين بمتابعة ومراقبة الحكومة فى هذا الملف، ومدي توافق جهودها مع المواثيق والمعاهدات الدولية والأمر ليس له علاقة بمؤيد ولا معارض قائلا:" ملف حقوق الإنسان ليس له علاقة بمؤيد ومعارض ولن نسمح بأي تدخل من الخارج".

وواصل حديثه بقوله:" مش هقول أن حقوق الإنسان عندنا مثالية ولكن علي الغرب أن ينظر لما يحدث من إسرائيل وتركيا في بلادهم ، متابعا:" كلام الغرب مش مقدس ولما توافقوا علي وضع مبادئ الحريات ومواثيق حقوق الإنسان وحريتهم كانوا محتلين نص العالم "، مشيرا إلي أن جهودنا في هذا الملف لابد أن تكون بفاعلية كبيرة من التواصل الجاد لأنه عيب كبير جدا في هذا الملف.

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