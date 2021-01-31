برشلونة يصدر بيان رسمي ويقاضي صحيفة تسريب عقد "ميسي"

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيان رسمي بعد إنتشار تسريب عقد لاعب ونجم الفريق الأول ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني.

وكانت صحيفة "أل موندو" الإسبانية قد نشرت تفاصيل عقد ليونيل ميسي، ووصلت إجمالي القيمة المالية التي يتقاضاها اللاعب 555 مليون يورو.

وجاء نص بيان برشلونة الإسباني:



" نادي برشلونة ينفي بشكل قاطع وصريح مسئولية نشر عقد اللاعب ليونيل ميسي، والنادي سوف يتخذ كافة الاجراءت القانونية ضد صحيفة ال موندو بشأن تسريب العقد الخاص باللاعب".

وأكمل النادي البيان" بالنظر في المعلومات الواردة بعقد الإحتراف بين نادي برشلونة واللاعب ليونيل ميسي والتي نشرته صحيفة ال موندو، يعرب النادي أسفه بشأن عرض المعلومات علنا، لانه مستند خاص لابد وأن تحكه مبدأ السرية بين الأطراف".

وأضاف البيان" نادي برشلونة ينفي بشكل قاطع اي مسئولية نشر للعقد، وسوف يتم إتخاذ الاجراءت ضد ال موندو بسب الضرر الذي سيلحق بالطرفين بعد نشر العقد".

وأعرب النادي الكتالوني عن كامل الدعم للنجم الكتالوني ليونيل ميسي، وأن برشلونة يقف ضد اي محاولة لتشوية صورة ليونيل بإعتباره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

ويستعد برشلونة لمواجهة اليوم عندما يستضيف اتليتك بلباو، بالجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، علي ملعب الكامب نو في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتبث قنوات بي إن سبورت أحداث مباراة الفريقين.

ويحتل برشلونة الإسباني المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 37 نقطة من 19 مباراة خاضها الفريق الكتالوني، أحرز خط هجوم الفريق 39 هدف، بينما تلقي خط الدفاع 17 هدف.

بينما يقع أتليتك بلباو المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة جمعهم من 19 مباراة خاضعها الفريق، أحرز هجوم بلباو 25 هدف، وسكنت شباك الفريق 23 هدف.

ويسعي برشلونة لتحسين موقف الفريق وتحقيق الإنتصار من أجل الارتقاء في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الثالث أشبلية برصيد39 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويتصدر أتليتكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة.