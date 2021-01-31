ماهيتاب عبد الهادي تطالب وزارة النقل بإطلاق مشروع قومي للنقل الذكي

طالبت النائبة ماهيتاب عبد الهادي عضو مجلس النواب وزارة النقل والمواصلات بضرورة إطلاق مشروع قومي للنقل الذكي، والإهتمام بصيانه الطرق حيث أن الصيانه لا تقل اهمية عن إنشاء طرق جديدة . وأضافت عبد الهادي فى كلمتها أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات لإستعراض برنامج الوزارة فى ضوء خطة الحكومة 2018/ 2020 بضرورة الاهتمام بالمواطنين بالجيزة الذين يتم إنتزاع ملكية أراضيهم لتوسيع حرم الطريق الدائري . وطالبت عبد الهادي بضرورة إهتمام وزارة النقل بالإستماع للمواطنين وتوعيتهم باهمية المشروع ووجود تعويض مناسب لهم، وعدم تركهم فريسة للشائعات.

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