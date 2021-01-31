صور.. بدء مشروع تطوير ميدان محطة مصر فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ إن المشروع يتضمن تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات لمناطق شرق وغرب، ما يساهم فى حل أزمة المرور.
وأضاف الشريف أن المشروع يشمل أيضا إنشاء سوق حضرى متكامل عبارة عن 60 محلا، للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.
وأشار إلى أن أعمال التطوير سوف تراعى أهمية المبانى التراثية المطلة على الميدان، لافتا إلى أنه سيتم ترميم وإنارة عدد من المبانى التراثية مثل البريد والسنترال وغيرها.
وأوضح المحافظ أنه من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 12 شهرا، منوها أن المشروع يأتى ضمن مخطط استراتيجى عاجل للقضاء على الأسواق العشوائية مثل أسواق " شارع القاهرة، المعهد الدينى، الهانوفيل".
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