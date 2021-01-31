الجامعة البريطانية: جاهزون لعقد الامتحانات فى موعدها

وأكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، انتهاء جميع كليات الجامعة من تجهيز الكشوف الخاصة بجداول امتحانات الترم الأول، وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتزامن مع الاستعدادات اللازمة للفصل الدراسى الثانى، على أن يبدأ بمجرد الانتهاء من الامتحانات.
ووجه حمد عمداء الكليات النظرية والعملية بالجامعة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة لهم، لافتاً إلى أن الجامعة البريطانية تمتلك نظاماً تعليمياً متفرداً بسبب البنية التحتية التكنولوجية المتطورة الخاصة بها، مما يجعلها قادرة على مجابهة أية عقبات بسبب الظروف التى فرضتها جائحة كورنا على العالم أجمع منذ مارس الماضى.
وأشار رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، إلى أن تجربة العام الماضى لاقت استحساناً كبيراً من جميع الطلاب، حيث حرصت الجامعة خلالها على الالتزام بمعايير الجودة العالمية فيما يخص العملية التعليمية والبحثية، وذلك بهدف الحفاظ على إمداد سوق العمل بخريج دولى يتمتع بكل المهارات اللازمة.
وبدورها، شددت رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، فريدة خميس، على ضرورة تحقيق أكبر إفادة علمية ممكنة، مع توفير معايير السلامة اللازمة، واصفتاً الأمر بأنه التحدى، الذى يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل تحقيقه، مشيدةً فى الوقت نفسه، بالمستوى المرموق، الذى وصلت إليه الجامعة، علمياً وبحثياً وتربويا.
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