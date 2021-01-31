خطاب رسمى من التعليم للمدارس للاستعداد للامتحانات

جدة - نرمين السيد - وبررت وزارة التعليم خطابها ببدء الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل وشهادة الثانوية العامة، والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن أعمال تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس، وسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها.
وطالبت الوزارة، مديرى المديريات بإخطارها بعدد الفصول بكل مدرسة والفصول الملحقة بمدارس أخرى واستيفاء واعتماد الاستمارة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.
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