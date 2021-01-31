ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء هام من تاريخ مصر البرلمانى

جدة - نرمين السيد - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة الاستعلامات، أن مجلس الشيوخ يمثل جزءاً مهماً من تاريخ مصر البرلمانى، مشيرا إلى أنه عاد فى توقيت شديدة الأهمية، ومشدداَ على اعتزازه بهذا الموسسة التشريعية العريقة.





جاء ذلك أثناء زيارة رشوان لمجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على توليه منصب رئيس الشيوخ، مؤكدا أن المستشار عبدالرازق تولى هذا المنصب الرفيع بعد مشوار طويل من العطاء القانونى والدستورى وأن هذا العطاء سيزداد سواءً لمصر أو للمجلس.

وأكد رشوان أن يديه ممدوده أولاً بالدعاء لمجلس الشيوخ وكامل أعضائه بالتوفيق، وثانياَ بالتعاون مع هذا المجلس الموقر من قبل نقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات ومتابعة أعماله.

من جانبه عبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن تقديره لزيارة نقيب الصحفيين، مؤكدا أن رشوان يملك تاريخاً مشرفا للغاية ويترأس هيئة من أعرق الهيئات المؤثرة ليس فى الرأى العام فى مصر وحدها ولكن فى كل بقاع العالم. وكذلك رئاسته لنقابة من أهم النقابات فى الوطن العربى والتى تعتبر منبراَ لحرية الرأى والتعبير معربا عن أمله فى أن يكون هناك تعاونا وثيقا بينهما وبين المجلس لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.