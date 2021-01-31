تصفيق لـ كامل الوزير ..وإشادة برلمانية بـ بيان النقل

جدة - نرمين السيد - النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دعا زملائه من النواب إلى حضور اللجنة لمناقشة الوزير لمعرفة ماذا قدمت القيادة السياسية قائلا:"فنحن لسنا أمام إنجاز وإنما أمام إعجاز فلا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة واستثمارات دون شبكة طرق" مشيرا إلى أن أهل الشر يقولون "لزمته إيه القطار الكهربائى زى ما قالوا عن محطات الكهرباء والآن نحن نصدر الكهرباء".

كانت الجلسة العامة للبرلمان، شهدت تقدير واسع من أعضاء المجلس لوزير النقل الفريق كامل الوزير.

ووجه عابد، التحية للمؤسسة العسكرية على ما تقدمه لمصر وما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات أمامها الكثير من العمل جنبا إلى جنب مع وزارة النقل والمواصلات، مؤكدا أن وزير النقل هو رقم 17 الذى يتحدث أمام الجلسة العامة للنواب، لافتا إلى أنه بانتهاء كلمته قوبل بتصفيق من زملائه بالقاعة مضيفا نحن فى لجنة النقل سنكون كتف إلى كتف معه لإعلاء المصلحة.

وأضاف عابد أن وزير النقل لفت إلى أن السكة الحديد فى مصر ثانى سكة حديد فى العالم حيث كان سكان مصر 10 مليون والان عددنا 100 مليون، وبالتالى كان لابد أن يكون هناك وسيلة مواصلات أمنه، مؤكدا أننا أمام وزارة رفعت تصنيف مصر فى مجال النقل والمواصلات، النقل النهرى.

من ناحيته طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة فض الإشتباك بقانون الملاحة الداخلية، لتعظيم الاستفادة من النقل النهرى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك قطاع عريض فى مصر لايعرف النقل النهرى فى مصر.

وقال قرقر، نطمح فى فض الإشتباك فى قانون الملاحة الداحلية، ليقوم النقل النهرى، بدوره فى نقل البضائع، وأيضا نطمح فى أن يمتد التطوير فى قطاع النقل البحرى بشكل أكبر يمكن ليكون مصدر للدخل القومى للبلاد، مشيرا إلى ضرةرة الإتجاه إلى موانئ البحر الأحمر لتسهيل نقل البضائع لمنطقة الصعيد وغيرها.

وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان، ما شهده قطاع النقل فى مصر خلال الفترة الأخيرة، يعد انجازا بمعنى الكلمة، ويكفى إرتفاع تصنيف مصر دوليا 90 مركزا فى مؤشر جودة الطرق، مضيفا أن ما حدث فى السكة الحديد يعد إنجازا، بعدما غاب عنها التطوير منذ عام 1940، وذلك المرفق يخدم أكثر من 100 مليون حاليا بعد ما كان يخدم فى الماضى 12 مليونا وقت انشاءه.

وأشاد قرقر، بإجراءات التطوير التى تتم فى قطاع النقل، موضحا أنه فى ظل القيادة السياسية لا ننظر إليه كتطوير فى النقل بقدر النظر إليها فى ضوء التنمية المستدامة التى تعد أساس العمل التنموى، قائلا: شهادتى مجروحة فى المهندس كامل الوزير، ومن فضل ربنا علينا أنه يترأس ذلك المرفق الهام فى مصر فالكل يعلم مجهوداته يوميا، داعيا كل القطاعات والمسئولين أن تحذو بحذوه.

من ناحيته أكد صابر عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث فى ملف النقل من إنجازات "إعجاز"، مشيرا إلى أن السكة الحديد لم تر أى تطور فى الفترة الماضية مثلما يحدث الآن مشيرا إلى أن الوزير سابق الزمن فى هذا الملف من عمليات تطوير غير مسبوقة.

وقدم النائب مذكرة لوزير النقل، بشأن عدم توقف القطارات لمدة 12 ساعة على محطة ملوى بمحافظة المنيا وهى من ثانى أكبر مركز تجارى على مستوى الجمهورية، وأن محطة ملوى وهى المحطة الأكبر فى محافظة المنيا من حيث عدد الركاب والإيرادات، آخر قطار يتوقف بها فى الخامسة مساء وأول قطار يكون فى اليوم التالى الساعة الخامسة فجرا، على الرغم من مرور عدة قطارات ولكن بدون توقف.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل اشتراكات الطلبة والموظفين فى القطار الروسى، لاسيما أن أسعاره فوق قدرة العاملين وكذلك الطلبة، ودعا وزير النقل، إلى ضرورة زيادة حصة تذاكر مركز ملوي، لاسيما وأنها بلد تجارى كبير، فضلا عن وجود مزارات سياحية ومقصد مهم.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون اهتمام أكبر بملف النقل البحرى، لاسيما أن يحقق قيمة مضافة للتجارة والاستثمار فى مصر.

من ناحيته وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للقيادة السياسية على ما تبذله من جهود فى مجال النقل والمواصلات، قائلا: إننا شعرنا بجودة الحياة ونريد توجية بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قطاع النقل البرى و البحرى وقال خلال الجلسة العامة " هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن التطوير الهائل الذى يحدث فى مجال النقل البرى والنهرى والبحرى والطموح فى كل الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل الذى تنظرة الأجيال القادمة .

وتساءل وكيل مجلس النواب، هل هناك بدائل للتمويل المشروعات الضخمة فى مجال النقل والمواصلات قائلأ "استوقفنى السعى لتشجيع المستثمر مشيدا بمنظومة تطوير النقل النهرى من خلال دراسات تستهدف لتحويله لمشروع تجارى وحضارى يحقق فرص استثمارية، مطالبا بايجاد طرق جديدة للتمويل وأيضا إيجاد آليات لتشجيع التمويل وتوفير فرص تسويقية.

وقال وكيل البرلمان إن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات ويخلق كل من أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر بما يدعم الصناعة والتجارة مشيدا بتقدم مصر 90 مركزا فى التنافسية العالمية فى مجال الطرق، وطالب وكيل مجلس النواب بتعويض عادل للمواطنين.

وقال النائب الوفدى محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إنه لو كانت هناك مسابقة لأفضل وزير فى العالم، لسارع مجلس النواب بترشيح وزير النقل كامل الوزير لهذه المسابقة.

وأضاف: نثق أنك أفضل وزير فى العالم، ولو كانت هناك مسابقة من أجل ذلك لاستحققت اللقب نظرا لإنجازاتك الكبيرة، وتابع بعدها مدينة تقديم مجموعة من المطالب المتعلقة بالكبارى والمخارج فى محافظة القليوبية، من أجل إصلاح الطرق وتذليل العقبات نظرا لأن الأمن الغذائى كله للعاصمة القاهرة، مصدره القليبوية.

وطالبت النائبة ماهيتاب عبد الهادى عضو مجلس النواب وزارة النقل والمواصلات بضرورة إطلاق مشروع قومى للنقل الذكى ، والإهتمام بصيانه الطرق حيث أن الصيانه لا تقل أهمية عن إنشاء طرق جديدة .

وأضافت عبد الهادى فى كلمتها أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى وبحضور المهندس كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات لإستعراض برنامج الوزارة فى ضوء خطة الحكومة 2018/ 2020 بضرورة الاهتمام بالمواطنين بالجيزة الذين يتم إنتزاع ملكية أراضيهم لتوسيع حرم الطريق الدائرى.

وطالبت عبد الهادى بضرورة اهتمام وزارة النقل بالإستماع للمواطنين وتوعيتهم بأهمية المشروع ووجود تعويض مناسب لهم، وعدم تركهم فريسة للشائعات.