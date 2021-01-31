رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم محمد منير الإسلام سفير بنجلاديش بالقاهرة بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والدكتور أحمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية.





وأعرب سفير بنجلاديش عن سعادته بلقاء المستشار عبدالرازق وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لأكثر من 120سنة. ومن جانبه ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الزيارة مشيرا إلى استعداده التام لتقديم كل الخبرات للبلد الشقيق فى المجال التشريعى والبرلمانى للوصول إلى نمو حقيقى فى العلاقات بين البلدين خاصة مع حرص القيادات السياسية فى البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركه بينهما. وفى نهاية اللقاء قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإهداء الضيف درع مجلس الشيوخ تعبيرا عن تقديره للزيارة.

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