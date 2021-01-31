السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة اسوان وتعديل مواعيد وتركيب...

في اطار خطة وزارة النقل المتمثلة في تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والامان وتيسيرا للجممهور مما يتوافق مع رغباتهم في زيادة عدد الرحلات تعلن الهيئة القوميه لسكك حديد مصرعن تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة اسوان وتعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات علي الخطين البحري والفبلي وذلك من اجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب

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