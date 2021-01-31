356 اختباراً معتمداً طبقاً للمواصفة الدولية.. الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية

صرح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية،بأن فريق فني من المجلس الوطني للإعتماد ( ايجاك ) قام بزيارة معامل الفحص بالمقر الرئيسي للمعهد ومعامله الفرعية لتجديد الاعتماد لنحو 246 اختبار معملي بالإضافة إلى اعتماد لعدد 110 اختبارات معملية جديدة بمعامل المعهد وفروعه التي وصل عددها الإجمالي إلى 356 اختبارا معتمدا طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025 .

يأتى ذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتحسين وتطوير آلية ونظم الفحص بمعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمتطلبات العالمية في اعتماد المعامل مع ضمان تقديم خدمة متميزة تضمن توفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري .

‏وأضاف شاهين أن معامل معهد صحة الحيوان ‏مجهزة بأحدث وأدق الأجهزة والمعدات العالمية وتطبق المعايير الدولية القياسية في الفحص ويهدف الاعتماد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الفنية التي تقدمها هذه المعامل بالإضافة الي تحقيق الشفافية والحيادية ودقة وسلامة نتائج الفحص وكسب ثقة العملاء وزيادة الدور الخدمى والمجتمعى للمعهد والذي ينعكس ايجابيا في سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وبما يضمن الحفاظ والتنمية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذا يساهم في تقديم منظومة متكاملة علي مدار 24 ساعة لإستقبال وفحص العينات وبما يضمن سرعة الافراج عن السلع الغذائية وتسهيل الإجراءات بالموانئ المصرية تنفيذًا للتعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وأكد أن معهد بحوث الصحة الحيوانية بمعامله المعتمدة وبإمكاناته المتقدمة والمتخصصة والمتنوعة وخبراته البشرية في خدمة علماء وباحثين مصر والمنظومة البحثية التطبيقية لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لإستراتيجية مصر 2030.