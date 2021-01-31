فيروس نيباه في الصين يثير الزعر بين المواطنين.. تعرف على أصل القصة

Nipah virus فيروس نيباه انضم إلى قائمة الفيروسات التي تهاجم البشرية كفيروس كورونا، ليثير حالة من الضجة الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره في الصين.

فيروس نيباه

يرجع ظهور فيروس نيباه إلى عام 1997 ، حيث تم اكتشافه للمرة الأولى في ماليزيا بعد تفشي المرض في الخنازير والأشخاص آنذاك، حيث قضى على أكثر من 105 أشخاص من أصل 265 أصيب بهذا الميكروب الخطير، ليصنف ضمن الفيروسات المعدية والفتاكة.

معلومات عن فيروس نيباه

نيباه مرض حيواني المصدر يسببه فيروس معد، وقد ينتقل من حيوان لآخر أو من حيوان لإنسان عن طريق الاتصال المباشر بينهما أو الطعام الملوث أو مباشرة من شخص لآخر، حيث ارتبط تفشي المرض في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر، وهذه الخفافيش موجودة أيضا في اليمن والصومال والسودان وأفريقيا الوسطى. عندما ينتقل فيروس نيباه إلى الإنسان قد لا تظهر عليه أعراض إكلينيكية للعدوى، لكن الفيروس وقتها يتسبب في مجموعة من الأمراض، منها أمراض الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الدماغ القاتل. خطورة فيروس نيباه يعد فيروس نيباه مقاوم للأدوية ولا توجد أي لقاحات تعالجه حاليا، ووفقا لتقرير "الجادريان" فإن معدل الوفيات به يتراوح من 40% إلى 75%، طبقا لتحليل بيانات الإصابات والوفيات الأخيرة بين عامي 1998 و2018.

أعراض فيروس نيباه