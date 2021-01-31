فيروس نيباه في الصين يثير الزعر بين المواطنين.. تعرف على أصل القصة

فيروس نيباه- ارشيفية
Nipah virus فيروس نيباه انضم إلى قائمة الفيروسات التي تهاجم البشرية كفيروس كورونا، ليثير حالة من الضجة الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره في الصين.
فيروس نيباه
يرجع ظهور فيروس نيباه إلى عام 1997 ، حيث تم اكتشافه للمرة الأولى في ماليزيا بعد تفشي المرض في الخنازير والأشخاص آنذاك، حيث قضى على أكثر من 105 أشخاص من أصل 265 أصيب بهذا الميكروب الخطير، ليصنف ضمن الفيروسات المعدية والفتاكة.
معلومات عن فيروس نيباه
نيباه مرض حيواني المصدر يسببه فيروس معد، وقد ينتقل من حيوان لآخر أو من حيوان لإنسان عن طريق الاتصال المباشر بينهما أو الطعام الملوث أو مباشرة من شخص لآخر، حيث ارتبط تفشي المرض في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر، وهذه الخفافيش موجودة أيضا في اليمن والصومال والسودان وأفريقيا الوسطى.
عندما ينتقل فيروس نيباه إلى الإنسان قد لا تظهر عليه أعراض إكلينيكية للعدوى، لكن الفيروس وقتها يتسبب في مجموعة من الأمراض، منها أمراض الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الدماغ القاتل.
خطورة فيروس نيباه
يعد فيروس نيباه مقاوم للأدوية ولا توجد أي لقاحات تعالجه حاليا، ووفقا لتقرير "الجادريان" فإن معدل الوفيات به يتراوح من 40% إلى 75%، طبقا لتحليل بيانات الإصابات والوفيات الأخيرة بين عامي 1998 و2018.
أعراض فيروس نيباه
تظهر أعراض فيروس نيباه على المصابين على شكل حمى وسعال وصداع وآلام بطن وغثيان وقيء ومشاكل في البلع وعدم وضوح الرؤية، والأعراض تظهر خلال الفترة من 3 إلى 14 يومًا.
يدخل نحو 60% من المرضى المصابين بالفيروس في حالة غيبوبة يصبحون فيها بحاجة شديدة إلى مساعدة في التنفس، ويعاني المرضى الذين تطور لديهم المرض من ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع معدل خفقان القلب وارتفاع حرارة الجسم.
سفارة الصين تعلق على ظهور فيروس نيباه
علقت سفارة الصين بالقاهرة ، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ظهور فيروس جديد بالصين يسمى نيباه، مؤكدة أن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس الصين تحديدا، وبحسب بيان صحفى صادر عن السفارة ، أنه لا يوجد أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار.
كانت الجارديان البريطانية، قد نشرت تقريرًا تحذر فيه من تفشي فيروس نيباه داخل الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وممكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء فيروس كورونا.
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