"التنمر قتلني في مصر".. علي غزال يخرج عن صمته ويفجر المفاجآت

فجر علي غزال لاعب سموحة، عدد من المفاجآت والتصريحات النارية بشأن عودته للعب مرة أخرى في مصر ومفاوضات الزمالك معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف غزال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": الزمالك كان يرغب في ضمي خلال فترة الانتقالات الماضية، وكان هناك مفاوضات قوية، ولكن قد اتفقت مع سموحة، وأبلغت القلعة البيضاء انني قد أنهيت كل شئ مع الفريق السكندري.

وقال: الأمور كانت تسير يشكل جيد للغاية وباتشيكو المدير الفني للزمالك كان عنده قناعة كبيرة من الناحية الفنية، ولكن ما حدث في النادي أوقف الصفقة، بعد إعلان عدم ضم صفقات جديدة".

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وعن مفاوضات الأهلي معه، قال: "الأهلي تواصل معي من قبل عن طريق هيثم عرابي حينما كان مدير التعاقدات".

وواصل: "وقت مفاوضات الأهلي معي كنت لا أفضل العودة إلى مصر، حيث عقدي مع أمريكا انتهى وعدت إلى البرتغال".

وفجر علي غزال مفاجأت بشأن تعرضه للتنمر وتأثير ذلك عليه في الملعب: "كانت أزمتي الوحيدة في هذا الأمر أنه لم يحدث في أمريكا أو البرتغالي أو الصين، وما تعرض له للتنمر كان في بلدي مصر وهو ما أحزني وأغلب حملات التنمر ضدي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".

وبشأن سموحة أكد : أن الفريق لديه طموح واللاعبين معظهم في سن صغير ونملك مقاومات جيدة للغاية، والفترة المقبلة سيكون هناك انسجام أكبر، والخبرة ستأتي بالمباريات".

واختتم : "سموحة هي مجرد خطو فقط لم يتوقف عندها طموحي ولن يكن آخر الأندية، وهو خطوة لإظهاري بشكل جيد، والفترة المقبلة ستكون هناك خطوة أكبر، والطموح لن يتوقف ومن الوارد العام المقبل أن يأتي لي عرض من مصر أو خارجها".