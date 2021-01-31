تصفيق وتقدير واسع لوزير النقل بعد بيانه أمام النواب... ونائب يصفه بأنه أفضل وزير فى العالم

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، تقدير واسع من أعضاء المجلس لوزير النقل الفريق كامل الوزير، حيث وجة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، التحية للمؤسسة العسكرية على ما تقدمة لمصر وما تم انجازه من تنمية لشبكات الطرق ، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات أمامها الكثير من العمل جنبا إلى جنب مع وزارة النقل والمواصلات .

تقدير واسع لوزير النقل بمجلس النواب

جاء خلال تعقيب النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان وزير النقل كامل الوزير الذى القاه عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة، مؤكدا أن وزير النقل هو رقم 17 الذى يتحدث امام الجلسة العامة للنواب لافتا الى انه بانتهاء كلمته قوبل بتصفيق من زملائه بالقاعة مضيفا نحن فى لجنة النقل سنكون كتف الى كتف معه لاعلاء المصلحة.

وأضاف عابد أن وزير النقل قدم الى اللجنة بيان يتعدى 150 صفحة لافتا الى انه يدعو زملائه من النواب الى حضور اللجنة لمناقشته لمعرفة ماذا قدمت القيادة السياسية مشيرا إلى أن الانجاز الذى حققته مصرمنذ 2014 فى مجال شبكة الطرق حيث ارتفع تصنيف مصر من 118 الىى 28 اى ان مصر قفزت 90 مركز مضيفا نحن لسنا امام انجاز وانما امام اعجاز فلا يمكن ان تكون هناك تنمية مستدامة واستثمارات دون شبكة طرق قائلا اهل الشر يقولون ايه لازمته ايه القطار الكهربائى زى ما قالوا عن محطات الكهرباء والان نحن نصدر الكهرباء.

ولفت إلي أن السكة الحديد في مصر تاني سكة حديد فى العالم حيث كان سكان مصر 10 مليون والان عددنا 100 مليون ، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك وسيلة مواصلات أمنه ، مؤكدا أننا ن أمام وزارة رفعت تصنيف مصر فى مجال النقل والمواصلات ، النقل النهري.

من ناحيته طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة فض الإشتباك بقانون الملاحة الداخلية، لتعظيم الإستفادة من النقل النهرى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك قطاع عريض فى مصر لايعرف النقل النهرى فى مصر.

أفضل وزير فى العالم

وقال قرقر، نطمح فى فض الإشتباك فى قانون الملاحة الداحلية، ليقوم النقل النهرى، بدوره فى نقل البضائع ، وأيضا نطمح فى أن يمتد التطوير فى قطاع النقل البحرى بشكل أكبر يمكن ليكون مصدر للدخل القومى للبلاد، مشيرا إلى ضرةرة الإتجاه إلى موانئ البحر الأحمر لتسهيل نقل البضائع لمنطقة الصعيد وغيرها.

وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان، ما شهده قطاع النقل فى مصر خلال الفترة الأخيرة، يعد انجازا بمعنى الكلمة، ويكفى إرتفاع تصنيف مصر دوليا 90 مركزا فى مؤشر جودة الطرق.

وأضاف، أيضا ما حدث فى السكة الحديد يعد إنجازا، بعدما غاب عنها التطوير منذ عام 1940، مشيرا إلى ان ذلك المرفق يخدم أكثر من 100 مليون حاليا بعدما كان يخدم فى الماضى 12 مليون فقط، وقت انشاءه.

واشاد قرقر، بإجراءات التطويلا التى تتم فى قطاع النقل، موضحا ان فى ظل القيادة السياسية لا ننظر اليه كتطوير فى النقل بقدر النظر اليها فى ضوء التنمية المستدامة التى تعد اساس العمل التنموى.

وقال قرقر، شهادتى مجروحة فى المهندس كامل الوزير، ومن فضل ربنا علينا أنه يترأس ذلك المرفق الهام فى مصر فالكل يعلم مجهوداته يوميا ، داعيا كل القطاعات والمسئولين ان تحذو بحذوه .

من ناحيته أكد صابر عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في ملف النقل من إنجازات "إعجاز"، مشيرا إلى أن السكة الحديد لم تر أي تطور في الفترة الماضية مثلما يحدث الآن مشيرا إلى أن الوزير سابق الزمن في هذا الملف من عمليات تطوير غير مسبوقة.

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وقدم النائب خلال الجلسة مذكرة لوزير النقل، بشأن عدم توقف القطارات لمدة 12 ساعة على محطة ملوي بمحافظة المنيا وهي من ثاني أكبر مركز تجاري على مستوى الجمهورية.

وأكد أبو زيد، أن محطة ملوي وهي المحطة الأكبر في في محافظة المنيا من حيث عدد الركاب والإيرادات، آخر قطار يتوقف بها في الخامسة مساء وأول قطار يكون في اليوم التالي الساعة الخامسة فجرا، على الرغم من مرور عدة قطارات ولكن بدون توقف.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل اشتراكات الطلبة والموظفين في القطار الروسي، لاسيما وأن أسعاره فوق قدرة العاملين وكذلك الطلبة.

ودعا أبو زيد، وزير النقل، إلى ضرورة زيادة حصة تذاكر مركز ملوي، لاسيما وأنها بلد تجاري كبير، فضلا عن وجود مزارات سياحية ومقصد هام.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون اهتمام أكبر بملف النقل البحري، لاسيما وأن يحقق قيمة مضافة للتجارة والاستثمار في مصر.

من ناحيته وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، التحية للقيادة السياسية على ما تبذله من جهود فى مجال النقل والمواصلات : قائلا: أننا شعرنا بجودة الحياة ونريد توجية بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل البري و البحري وقال خلال الجلسة العامة " هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة

وأضاف وكيل مجلس النواب أن التطوير الهائل الذي يحدث في مجال النقل البري و النهري و البحري و و الطموح في كافة الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل الذي تنظرة الاجيال القادمة .

وتسال وكيل مجلس النواب ، هل هناك بدائل للتمويل المشروعات الضخمة فى مجال النقل والمواصلات قائلأ " استوقفني السعي لتشجيع المستثمر مشيدا بمنظومة تطوير النقل النهري من خلال دراسات تستهدف لتحويله لمشروع تجاري و حضاري يحقق فرص استثمارية ، مطالبا بايجاد طرق جديدة للتمويل وايضا ايجاد اليات لتشجيع التمويل وتوفير فرص تسويقية .

وقال وكيل البرلمان أن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات ويخلق كل من أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر بما يدعم الصناعة و التجارة مشيدا بتقدم مصر 90 مركز في التنافسية العالمية في مجال الطرق ، وطالب وكيل مجلس النواب بتعويض عادل للمواطنين .

وقال النائب الوفدي محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إنه لو كانت هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم، لسارع مجلس النواب بترشيح وزير النقل كامل الوزير لهذه المسابقة.

وأضاف : نثق أنك أفضل وزير في العالم، ولو كانت هناك مسابقة من أجل ذلك لاستحققت اللقب نظرا لإنجازاتك الكبيرة.

وتابع بعدها مدينة تقديم مجموعة من المطالب المتعلقة بالكباري والمخارج في محافظة القليوبية، من أجل إصلاح الطرق وتذليل العقبات نظرا لأن الأمن الغذائي كله للعاصمة القاهرة، مصدره القليبوية.

وطالبت النائبة ماهيتاب عبد الهادي عضو مجلس النواب وزارة النقل والمواصلات بضرورة إطلاق مشروع قومي للنقل الذكي ، والإهتمام بصيانه الطرق حيث أن الصيانه لا تقل اهمية عن إنشاء طرق جديدة .

وأضافت عبد الهادي فى كلمتها أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات لإستعراض برنامج الوزارة فى ضوء خطة الحكومة 2018/ 2020 بضرورة الاهتمام بالمواطنين بالجيزة الذين يتم إنتزاع ملكية أراضيهم لتوسيع حرم الطريق الدائري .

وطالبت عبد الهادي بضرورة إهتمام وزارة النقل بالإستماع للمواطنين وتوعيتهم باهمية المشروع ووجود تعويض مناسب لهم ، وعدم تركهم فريسة للشائعات.