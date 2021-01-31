أخبار سارة للزمالك وجماهيره.. تعرف عليها



أعلن رئيس الزمالك توقيع برتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي، من أجل تدشين فرع النادي الجديد في السادس من أكتوبر، صباح اليوم في تصريحات تلفزيونية علي قناة نادي الزمالك.

وصرح عماد عبد العزيز، رئيس نادي الزمالك، عبر مداخلة تلفزيونية بقناة النادي: " اليوم تم التوقيع مع وزير الإنتاج الحربي لإنشاء فرع النادي الجديد في السادس من أكتوبر، ومن المقرر عرض التصور الخاص بالفرع خلال اليوميين القادميين، من أجل البدء بشكل عملي في تنفيذ حلم جمهور الزمالك".

وأضاف عبدالعزيز" يجرى الان التصور الإنشائي للفرع مع شركات متخصصة بالإنتاج الحربي، ونفكر البدء بملعب رياضي ومبني إجتماعي، لان اللاعبون يجب أن يلعبوا وبتدربوا علي ملاعب مطابقة للمواصفات العالمية وستكون كذلك بمشيئة الله".

وأكمل" هذا الخبر الكبير من ضمن الأخبار السارة التي أعلن عنها خالد الغندور، وسيكون هناك العديد من المفأجات السارة للجمهور الزمالكاوي في الفترة القادمة".

وأختتم رئيس الزمالك حديثه عن الإنتقالات الشتوية للفريق قائلا:" حتي الأن حسمت الصفقات بالنسبة لنا، ومن الوارد إتمام صفقات أخري، لكن أستطعنا إسعاد الجمهور الزمالكاوي بالتعاقد مع أيمن حفني ومروان حمدي بالإضافة لسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب ومنتخب تونس، فهم يمثلوا إضافة قوية للفريق، و لم يتعاقد الفريق مع صفقات جديدة فنحن سعداء بما قمنا به".

ويلتقي الزمالك بزعيم الفلاحين علي ملعب المحلة، في إطار الجولة الحادية عشر من جدول الدوري الممتاز.

يسعى الزمالك لتأميين موقف الصدارة، حيث يحت الفارس الأبيض المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 23 نقطة جمعهم من 9 مباريات ويأتي خلفه غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، سجل مهاجمي الزمالك 16 هدف، بينما تلقي خط الدفاع الزمالكاوي 3 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري الممتاز.

بينما يسعى المحلة لتفادي مسلسل الصراع علي البقاء، حيث يحتل زعيم الفلاحين المركز الرابع عشر من الجدول، برصيد 8 نقاط من 9 مباريات خاضعها الفريق الاول منذ صعود الفريق مرة أخري، سجل لاعبو الفريق 8أهداف، بينما تلقى خط الدفاع 12 هدف.