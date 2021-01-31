تشكيل ليفربول المتوقع لمباراته اليوم

يدخل فريق ليفربول اليوم مباراته أمام فريق وست هام ومن المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الجولة ال21 .

ويسعي مدرب الفريق كلوب فوز فريقة اليوم و حصد ليفربول الثلاث نقاط ،بعد إنتارة الأخير الذي شكل دافع قوي للفريق ،ويأمل اللاعب الدولي محمد صلاح تحقيق الفوز و إحراز الأهداف اليوم حيث يتصدر قائمة الأكثر إحرازاً للأهداف برصيد 13 هدفاً بينما يأتي بعده في المركز الثاني هاري كين - توتنهام12، وفي المركز الثالث دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون11 .

وكشف اللاعب الدولي محمد صلاح في تصريحات له سابقاً :انه يرغب في خوض جميع المباريات حتي الدقيقه الأخيره،ولكن مدرب الفريق هو من له الحق في من سيخوض المباريات،وان ما حدث في بداية الموسم من إهتزار في اداء ونتائج الفريق رد قائلاً:ان الظروف التي يحاط بيها الجميع من فيروس كورونا وتوقف الدوري وبعدها العودة من الطبيعي حدوث هذه الأشياء وان الأندية الكبيرة يحدث معاها نفس الشئ وان هناك أندية تمتلك الحظ ،وانا اتمني فريق ليفربول الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، وبنتيجة كبيرة ويأمل إستمراره في نغمة الانتصارات وتحقيق بطولة الدوري هذا الموسم بعد غياب البطولة منذ سنوات من النادي ولإسعاد جماهيرة.

وختم حديثة هن رحيلة عن النادي رد قائلاً:لااعلم ماذا سيحدث انا اهتم الأن بتقديم اداء جيد وإحراز أهداف كثيرة وتحسين مستواي الفني خلال الفترة المقبلة ،لتحقيق بطولة الدوري التي نرغب بحصده هذا الموسم الحالي.