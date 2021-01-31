سعد الحريري ينعي ميشال المر بعد رحيله بكورونا

نعى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى،النائب البرلماني اللبناني ميشال المر، والذي توفى صباح اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، عن عمر يناهز 89 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

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وكتب الحريري عبر صفحته بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"غادرنا اليوم دولة الرئيس ميشال المر، بعد مسيرة سياسية ووطنية حافلة في المواقع الحكومية والنيابية ، وادوار مميزة في معظم العهود والمحطات الفاصلة بتاريخ لبنان".

سعد الحريري عن ميشال المر: رحل علامة فارقة من علامات السياسية اللبنانية

وتابع:" بغيابه تنطوي صفحة من الزعامة المتنية وعلامة فارقة من علامات السياسة اللبنانية..أحر التعازي لزوجته وعائلته ومحبيه، وللصديق إلياس والذين واكبوه ورافقوه لعشرات السنين".

من هو السياسي اللبناني ميشال المر

وكان المر، أحد أهم السياسين اللبنانيين، لعب دور مهم في الحياة السياسية اللبنانية بمختلف الأزمات التي مرت بها لبنان على مدار السنين.

ابرز المناصب التي تولها ميشال المر

. كان ميشال المر نائبا في العديد من الدورات الانتخابية، كما انتخب نائبًا لرئيس مجلس النواب في أكتوبر عام 2004.

.عُيّن وزيرا في العديد من الحكومات، حيث تولى لفترة طويلة منصب وزير الإسكان والتعاونيات والبريق والبريد والهاتف.

. شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الوطني، في حكومات كلا من عمر كرامي ورشيد الصلح.

. تم تعينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للداخلية في حكومة رفيق الحريري.

. وصل إلى منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب.

كان السبب وراء تولي الكثير من الرؤساء سدة الحكم، ومنهم إلياس سركيس، وبشير الجميل، وإميل لحود، وميشال سليمان، لذا لقبه الكثيرون بـ "صانع الرؤساء".

تعرض ميشال المر للاغتيال

.تعرض ميشال المر في 20 مارس عام 1991، لمحاولة اغتيال، حيث تم تفجير سيارة مفخخة، أثناء مروره في قرية أنطلياس، وهو ما أدى إلى تأثر حاسة السمع لديه بشكل كبير جراء الحادث.

دور ميشال المر الإعلامي

بدأت مسيرته الإعلامية عام 1990، عندما أسس محطة "mtv" الأرضية، ومنذ ذلك الحين وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.