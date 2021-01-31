تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاقة بطولة العالم للأندية التي تسضيفها قطر، بحضور النادي الأهلي والدحيل القطري، حيث تضاعفت عمليات بحث جمهور كرة القدم المصرية عمومًا والأهلي خصوصًا، على تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، منذ اعلان مسؤولي شبكة بي إن سبورتس لخبر بث مباراة الاهلي المصري والدحيل القطري في دور الـ 8 من بطولة كأس العالم للأندية 2020 دون تشفير "مجانًا".
وراعت إدارة بي إن سبورتس الظروف الراهنة لفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"بالتعجيل في إعلان قرار نقل المباراة عبر البث المباشر المفتوح قبل 6 أيام من المباراة، بهدف المساعدة في تخفيف الازدحام بالمقاهي والأماكن العامة أثناء المباراة، لا سيما في المدن المصرية.
وحددت اللجنة المحلية المنظمة لمونديال الاندية نسبة حضور الجمهور في المباريات بـ 30٪ فقط من سعة ملعبي “أحمد بن علي المونديالي والمدينة التعليمية”.
وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بجدولة موعد مباراة الاهلي والدحيل، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير 2021، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.
التردد: 12765 أو 11054
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 4/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
القمر الصناعي: سهيل سات 26 شرق
التردد: (ميجا هرتز) 11547 أو 11566
معدل الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
إشارة ارسال البث: DVB–S2
يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي، قد سافر بقائمة تضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر في الوسط ووالتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن.
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