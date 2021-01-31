حنفي جبالي للنواب: لو استفضتم في التفاصيل هانقعد لبعد بكرة وده مش هاينفع

طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي كافة اعضاء المجلس بضرورة مراعاة الوقت المحدد لكل نائب في التعقيب علي الوزراء وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الان علي النواب التركيز في طرح المشاكل دون التطرق للفرعيات.

وتابع رئيس النواب: لو هنقول كل حاجة هنعقد لبعد بكرة وده مش نافع لابد من طرح المشاكل بتركيز ومباشرة ودون التطرق للفرعيات ومن جانبه قال النائب محمود الشامي لابد من حل مشكلة كوبري الشون لأن المشاه والاهالي يعانون اشد المعاناة من كوبري ويتم عمل النفق.

كما طالب بسرعة العمل علي حل مشكلة محطة سكة حديد المحلة وقال المحلة بلد ومدينة لها طابع خاص لابد من مراعاة ذلك كل يوم نشيع العديد من الشباب بسبب كوبري الشون واخر الضحايا كان لشاب من حفظة القران الكريم لذلك لابد من حل مشاكل المحلة الكبري وبسرعة.