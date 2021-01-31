إيهاب منصور: ماهي اليات مواجهة ظاهرة تكسير الاسفلت التى تُضيع مليارات سنوياً على الدولة

تسائل النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عقب إلقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الأحد، عن تأثير أزمة فيروس كورونا على النقل البحرى وتراجع إيرادات قناة السويس إلى أرباح ٦٠٠ مليون جنيه آخر ٤ سنوات والتى وصل حجم الاستثمارات بها إلى ١٧ مليار دولار.

إيهاب منصور يتسائل عن استراتيجية تطوير الأسطول التجارى

كما تسائل عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، عن استراتيجية تطوير الأسطول التجارى البحرى الوطنى، الذى ينقل ٨% من احتياجات مصر التجارية باجمالى ١١٧ سفينة؟

وعلق النائب إيهاب منصور، أيضًا ما الإجراءات المتبعة لتقليل زمن الافراج فى الموانئ حيث أنها تعتبر مؤشر لتحسين الأداء وتاثير ذلك على المخزون فى المشروعات المختلفة

وتسائل النائب إيهاب منصور أيضًا عن آليات تعويض العقارات المزمع إزالتها من العمرانية والطالبية والهرم والجيزة؟

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين حائرين فى قيمة التعويض وتوقيتات الدفع، بالإضافة إلى صيانة ومتابعة مصاعد مترو الأنفاق لمراعاة كبار السن وذوى الإعاقة.

كما أشار النائب إلى أنه مطلوب مناقشة تفصيلية لمشروع القطار السريع والسكة الحديد فى لجنة النقل بمجلس النواب، وتوضيح ما هى أليات منع إهدار ٥ مليار جنيه سنوياً فى تكسير الاسفلت الذى يحدث أمام أعين مسئولى الحكومة منذ سنوات.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، اليوم الأحد، قد شهدت الاستماع إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية، بناءًا على قرار اللجنة العامة باستدعاء الحكومة والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي.