إنفوجراف.. تطوير الشريط النهرى السياحى بأسوان الجديدة

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية، أمس، بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة.





وتجوّل وزير الإسكان برفقة محافظ أسوان، بمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بالشريط النهرى بالمدينة الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل. وتفقد الوزير مشروع الممشى النيلى، والذى يتكون من الجزء الشمالى بطول 1.800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4.200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وكذا قرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وجار الإعداد للبدء فى تنفيذ منطقة المارينا - إحدى مناطق الممشى - بطول 1.850 متراً، وبها عدد من الشاليهات.

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