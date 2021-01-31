معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية افتراضية لكوادر دولة الكونغو

جدة - نرمين السيد - فى إطار جهود وزارة الخارجية لنقل الخبرات وبناء الكوادر فى الدول الإفريقية الشقيقة، نَظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية الدورة التدريبية الافتراضية المُكثفة فى مجالات أصول المراسم وتنمية المهارات الدبلوماسية، وذلك لعدد 22 مُشاركًا من دولة الكونغو الديمقراطية خلال يومى 29 و30 يناير، على أن يعقبها تنظيم دورة تدريبية افتراضية ثانية فى مجالات تنظيم وإدارة المؤتمرات الدولية والافتراضية، وكذلك عن قواعد الاتيكيت.





صرح السفير خالد راضى مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، أن انعقاد الدورة التدريبية يأتى فى إطار دعم مصر للجنة الكونغولية المعنية برئاسة الاتحاد الإفريقى، موضحًا حرص معهد الدراسات الدبلوماسية على إعداد برنامج تدريبى متكامل وشامل للدورة، حيث تضمن التعريف بالمراسم الدبلوماسية والألقاب الرسمية، وكذلك المراسم الخاصة بالزيارات الرسمية وأنواعها المختلفة، وقواعد الأسبقيات والأقدميات، ومراسم الاجتماعات الرسمية ومراسم رفع وتنكيس الأعلام، وأيضاً الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، فضلاً عن تنظيم محاضرة تفاعلية عن تنمية المهارات الدبلوماسية ذات الصلة بمهارات التواصل الدبلوماسي، مع نقل خبرة مصر خلال إدارتها لرئاسة الاتحاد الإفريقى للجانب الكونغولى، وذلك لتعظيم الاستفادة من الدورة التدريبية. وتجدر الاشارة إلى أن البرنامج التدريبى المشار إليه تم بالتنسيق مع السفيرة سها الجندى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وكذلك القطاعات المعنية بديوان عام وزارة الخارجية، وبتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

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