محافظ المنيا يتفقد عددا من المواقع لإنشاء موقف إقليمى للسيارات

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، برفقة المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، صباح اليوم، عددا من المواقع بمدينة المنيا الجديدة، لبحث إنشاء موقف إقليمى للسيارات يربط ما بين المحافظات، كما تفقد المحافظ عددا من قطع الأراضى لدراسة الاستفادة منها.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال المحافظ، إن "المنيا لديها رؤية تعمل من خلالها فى ملف إنشاء مواقف للسيارات، حيث تجرى دراسة عدد من المواقع بمدينة المنيا الجديدة لعمل موقف إقليمى يربط بين محافظة المنيا وباقى المحافظات، فى منطقة زهراء المنيا الجديدة، مما يحقق هدفين مهمين للمحافظة، الأول تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التى تؤدى إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، والثانى زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة هناك، مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التى تحقق تلك الأهداف". كما تفقد المحافظ، عددا من الأراضى لبحث كيفية استغلالها بالتعاون مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لخدمة المواطنين فى محافظة المنيا، حيث تم تفقد قطعة أرض لعمل حديقة فى مدخل مدينة المنيا الجديدة، تخدم أهالى المنطقة، وبحث المحافظ كيفية استغلالها لتكون على الشكل اللائق لتناسب التطور الحضارى للمدينة. كما تفقد المحافظ خلال جولته، عددا من الطرق التى يجرى رصفها فى منطقة زهراء المنيا الجديدة وكمين الصفا وطريق ال5 كيلو، حيث يجرى أعمال رفع كفاءة الطرق وعمل ازدواج لها، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

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