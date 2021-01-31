محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مخزن الأحذية بعقار كرداسة

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة إخلاء العقارات المجاورة للعقار حرصاً على سلامة المواطنين لحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الإنشائية للعقارات. وكلف المحافظ بالتواجد الدائم على مدار اليوم من الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائرى. وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء والتى تبذل أقصى مجهوداتها حتى الآن للسيطرة على الحريق الناتج عن تواجد كمية كبيرة من مخزون الأحذية ببدروم العمارة الأمر الذى يعيق أعمال الإطفاء والتبريد أمام الأجهزة المعنية.

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