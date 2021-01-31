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ميرى يعلن توزيع شنطة فيتامينات ومطهرات للصحفيين الثلاثاء والأربعاء

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محمد إسماعيل 2021-01-31 15:41 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، عن اتفاق بين النقابة وشركة إيفا فارما العالمية للأدوية على توزيع "شنط" فيتامينات وكحول الأيدى على الصحفيين بمقر النقابة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك فى إطار حرص النقابة والشركة لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح "ميري"، أن ما يقتضيه عمل الصحفيين من مخاطر، يستدعى حمايتهم بكل الوسائل الممكنة ولذلك وفرت النقابة هذه الفيتامينات ومطهرات الأيدى لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه يمكن لكل 10 زملاء إرسال مندوب معه صور كارنيهات النقابة لاستلام الكميات الخاصة بهم، أو الحضور بأنفسهم.

وأكد الدكتور رياض أرماينوس، رئيس شركة إيفا فارما حرص الشركة على دعم الصحفيين وتأدية عملهم الذى يحمل العديد من المخاطر، ولذلك توفر الشركة فى إطار دورها المجتمعى هذه الفيتامينات والمطهرات للصحفيين فى إطار حمله "مناعتك حمايتك" للتوعية بأهمية الحفاظ على المناعه عن طريق الغذاء السليم والنوم الكافِ وممارسة الرياضة، وعن طريق المكملات الغذائيه مثل الفيتامينات والمعادن.

وأوضح أنه بناءً على ذلك سيتم توزيع شنط المناعة التى تحتوى على:
- ميلجا - فيتامين ب 18 قرص
- اوسوفورتين - فيتامين د 18 قرص
- ليمتلس سى زنك - فيتامين سى وزنك 18 قرص
- عبوتين هاند جيل لتعقيم اليدين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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