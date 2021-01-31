وزارة التعليم تعلن عن منح تدريبية مقدمة من الحكومة اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المنح التدريبية المقدمة من الحكومة اليابانية ( MEXT ) لمعلمي التعليم العام في مختلف التخصصات والراغبين في إجراء بحث عن ( التعليم المدرسي في الجامعات اليابانية المتخصصة في تدريب المعلمين وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023 .

وصرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ، أن التقديم للمنح التدريبية متاح لمعلمي المدارس المصرية ( تعليم عام ) لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي أو ممن يعملون في هيئة التدريس في مؤسسات تدريب المعلمين على أن يكونوا مارسوا مهنة التدريس بإجدى المدارس الحكومية لمرحلة التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى الأول من أكنوبر 2021 .

وأضاف مدير تعليم المنوفية أن من شروط التقدم لهذه المنح التدريبية أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يكون صاحب جنسية مزدوجة ( مصرية يابانية ) وقت التقدم وأن يكون أقل من خمسة وثلاثين عاما .

للمزيد من المعلومات وإجراءات التقديم والأوراق المطلوبة يرجى الدخول على الرابط التالي :

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-teacher.htmi