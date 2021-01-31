تقدم الإذاعي أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب وكافة رؤساء الأفرع و الاعضاء على مستوى الوطن العربي بأرق التهاني و التبريكات لمعالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وذلك لما أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الثقة فى سيادته لتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لفترة جديدة ، هذا الاختيار الذي صادف أهله والذى يدل على رؤية القيادة السياسية الثاقبة فى الاختيار ، متمنين لمعاليه دوام التوفيق و السداد لما فيه صالح الأمة العربية جمعاء وما يخدم وطننا الحبيب .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب يهنئ أبو الغيط على ثقة القيادة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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