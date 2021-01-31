سفير مصر لدى بنجلاديش يلتقى مع رئيس غرفة دكا للصناعة والتجارة

التقى هيثم غباشى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية برئيس غرفة دكا للصناعة والتجارة 'Rizwan Rahman'. تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات بين مصر وبنجلاديش على مستوى شركات القطاع العام والخاص فى شتى المجالات خاصة فى مجال الزراعة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والصناعات النسيجية والجلدية، والصناعات الدوائية.

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