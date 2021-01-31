حريق عقار في فيصل بالجيزة وإغلاق الطريق الدائري اتجاه المريوطية

أغلقت إدارة المرور بالجيزة، الطريق الدائري القادم من الوراق اتجاه المريوطية كليا، أمام حركة السيارات، بسبب تصاعد الأدخنة من الحريق الذى اشتعل بعقار مجاور للطريق الدائري، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة عليه.

وأخلى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقارين من السكان مجاورين للعقار الذى اشتعلت به النار، ويضم مصنع ومخزن أحذية، بشارع المطبعة فى فيصل، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة إخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة فيصل وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لمحاولة إخماده.