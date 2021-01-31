مبادرة لتوعية أهالي منطقة المحروسة بخطورة تعاطي المخدرات

افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عيادة للصندوق بمنطقة المحروسة لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي كذلك توفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن “16023” مع متابعة اى حالة إدمان بمجرد تحويلها الى احدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافى وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى ،وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

حضر الافتتاح كل من كل من ابراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وأسامة عبد السلام رئيس جهاز المحروسة والكوادر التطوعية لدى الصندوق من أبناء منطقة المحروسة .

ودشن "عمرو عثمان" مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة المحروسة بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى المنطقة بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق وحرص " عثمان " على عقد اجتماع مع الكوادر التطوعية من أهالى منطقة المحروسة ومتطوعى الصندوق استعرض فيه أهمية دورهم فى تنفيذ حملة الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

وأوضح عمرو عثمان ، أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بمنطقة المحروسة ، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافتا الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت في المرحلة الأولى مناطق حي الأسمرات وروضة السيدة وحاليا منطقة المحروسة وقريبا بشائر الخير ، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

وأضاف " عثمان " انه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة المحروسة ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.