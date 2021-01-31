ابتداءً من غد.. مواعيد قطارات السكة الحديد الجديد بعد تعديلها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة أسوان وتعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات علي الخطين البحري والقبلي ابتداء" من غد الموافق الأول فبراير 2021.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل المتمثلة في تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا للجمهور مما يتوافق مع رغباتهم في زيادة عدد الرحلات.

في سياق متصل أعلنت الهيئة موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق ٣١ يناير ٢٠٢١ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت التأخيرات كالتالي :

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وفي الجداول المرفقة يستعرض صدي البلد كافة المواعيد الجديدة للقطارات بعد التعديل.