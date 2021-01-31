نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهجرة" تصدر العدد الخامس والعشرين من مجلة "مصر معاك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصدار العدد الخامس والعشرين من مجلة "مصر معاك"، في بداية العام 2021، حيث تطلق الوزارة اليوم «الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج»، حيث تحمل صفحات المجلة تفاصيلها.

رعاية رئاسية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وزيرة الهجرة تشيد بدعم ومشاركة المصريين بالخارج، ونجاحات مبهرة لأولادنا بالخارج.. أبرز موضوعات العدد

تقرأون في هذا العدد رسائل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، إلى المصريين بالخارج، مشيدة بدورهم الداعم للقضايا الوطنية، ومثمنة نجاحاتهم الرائعة في مختلف المجالات، ليثبتوا عن جدارة أنهم أبناء حضارة سبقت العالم أجمع في كل فنون المعرفة.

ويتناول العدد رعاية السيد الرئيس لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تتويجًا لحرص الوزارة على إدماج المصريين بالخارج في العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، لدعم جهود الدولة المصرية، والإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويضم العدد أيضا، تفاصيل افتتاح أول معرض لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتضم جانبًا من خيرات بلدنا التي تحظى بسمعة عالمية، وغيرها من الموضوعات الثرية.. تجدونها في هذا العدد.

والمجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وباللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي: اضغط هنا