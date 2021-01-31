"الزراعة": تجديد الاعتماد الدولي لمعهد صحة الحيوان لفحص 356 اختبارا

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتحسين وتطوير آلية ونظم الفحص بمعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمتطلبات العالمية في اعتماد المعامل مع ضمان تقديم خدمة متميزة تضمن توفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.

‏وأضاف شاهين أن معامل معهد صحة الحيوان ‏مجهزة بأحدث وأدق الأجهزة والمعدات العالمية وتطبق المعايير الدولية القياسية في الفحص ويهدف الاعتماد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الفنية التي تقدمها هذه المعامل بالإضافة الي تحقيق الشفافية والحيادية ودقة وسلامة نتائج الفحص وكسب ثقة العملاء وزيادة الدور والمجتمعي للمعهد والذي ينعكس إيجابيا في سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وبما يضمن الحفاظ والتنمية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذا يساهم في تقديم منظومة متكاملة علي مدار 24 ساعة لاستقبال وفحص العينات وبما يضمن سرعة الافراج عن السلع الغذائية وتسهيل الإجراءات بالموانئ المصرية تنفيذًا للتعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد أن معهد بحوث الصحة الحيوانية بمعامله المعتمدة وبإمكاناته المتقدمة والمتخصصة والمتنوعة وخبراته البشرية في خدمة علماء وباحثين مصر والمنظومة البحثية التطبيقية لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لاستراتيجية مصر 2030.