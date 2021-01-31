نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الزراعة": تجديد الاعتماد الدولي لمعهد صحة الحيوان لفحص 356 اختبارا في المقال التالي
وأضاف شاهين أن معامل معهد صحة الحيوان مجهزة بأحدث وأدق الأجهزة والمعدات العالمية وتطبق المعايير الدولية القياسية في الفحص ويهدف الاعتماد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الفنية التي تقدمها هذه المعامل بالإضافة الي تحقيق الشفافية والحيادية ودقة وسلامة نتائج الفحص وكسب ثقة العملاء وزيادة الدور والمجتمعي للمعهد والذي ينعكس إيجابيا في سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وبما يضمن الحفاظ والتنمية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذا يساهم في تقديم منظومة متكاملة علي مدار 24 ساعة لاستقبال وفحص العينات وبما يضمن سرعة الافراج عن السلع الغذائية وتسهيل الإجراءات بالموانئ المصرية تنفيذًا للتعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن معهد بحوث الصحة الحيوانية بمعامله المعتمدة وبإمكاناته المتقدمة والمتخصصة والمتنوعة وخبراته البشرية في خدمة علماء وباحثين مصر والمنظومة البحثية التطبيقية لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لاستراتيجية مصر 2030.