نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشان الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 1 فبراير 2021 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 5 فبراير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



من غدًا الإثنين الموافق 1 فبراير 2021 وحتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 فبراير 2021:

أستقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

وتتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من الأربعاء وحتى الجمعة تبدأ على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد خلال الفترة على باقى الانحاء

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

يوم الخميس المقبل: انخفاض فى درجات الحرارة حوالى 6 درجات

أمطار متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الجمعة المقبل:

أمطار متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

امطار خفيفة الي امطار متوسطة علي مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.